Puerto La Plata 2029: El ambicioso plan para convertir la terminal en un gigante multipropósito

El Puerto La Plata se prepara para dar un salto cualitativo en su matriz operativa.

Este miércoles, en un acto que reunió a la plana mayor de la producción bonaerense y a los jefes comunales de la región, se presentó el Plan Quinquenal Portuario 2025-2029, una hoja de ruta estratégica que busca consolidar a la terminal como un nodo logístico clave para el país.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, destacó que este plan es el resultado de una "visión política" del gobernador Axel Kicillof para que los puertos sean el motor del desarrollo productivo provincial.

Los 4 pilares de la transformación

El programa anunciado por la presidente de la Institución, Susana González se divide en ejes fundamentales que buscan sacar al puerto de su perfil tradicional y llevarlo hacia una operatividad moderna:

Perfil Multipropósito: El objetivo es diversificar las cargas. Se busca atraer nuevos negocios logísticos que vayan más allá de los actuales, aprovechando la ubicación estratégica en Ensenada. Infraestructura y Conectividad: El plan contempla el fortalecimiento de los accesos ferroviarios y fluviales. Además, se analizan obras de gran envergadura, como la suma de nuevos muelles para ampliar la capacidad de amarre y transferencia. Digitalización y Eficiencia: Se anunció la modernización administrativa total mediante la integración de sistemas, la digitalización de trámites y un nuevo portal web para proveedores, buscando estándares de calidad bajo normas ISO 9001 e ISO 14001. Vínculo con la Comunidad: La planificación no solo es comercial, sino que busca una mejor integración del puerto con las ciudades de Berisso, Ensenada y La Plata.

El rol estratégico de la Región Capital

La presencia de Fabián Cagliardi (Berisso) y Mario Secco (Ensenada) subrayó la importancia regional del proyecto. Según las autoridades, el puerto ya cuenta con accesos viales y ferroviarios de primer nivel que, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), permitirán expandir la productividad y generar nuevos puestos de trabajo en la zona.