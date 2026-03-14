sábado 14 de marzo de 2026 - Edición Nº5464

Información General | 13 Mar

Ahorro en combustibles

Descuentos en nafta: cómo ahorrar hasta $50.000 al mes

Con los aumentos del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, llenar el tanque en Argentina se volvió una decisión estratégica. Bancos, billeteras virtuales y apps de estaciones de servicio lanzaron promociones que permiten ahorrar hasta $50.000 por mes si se combinan correctamente.

El aumento del precio internacional del petróleo impactó en los surtidores argentinos y convirtió la carga de combustible en una planificación financiera. Hoy no alcanza con buscar la estación más cercana: el día de la semana, la app utilizada y el banco con el que se paga pueden marcar una gran diferencia en el gasto mensual.

Durante marzo, la tendencia del mercado es clara: las promociones priorizan la fidelización digital, es decir, el uso de aplicaciones propias de cada marca, billeteras virtuales y programas de beneficios.

Esto significa que el usuario que planifique sus cargas y combine promociones puede ahorrar una suma significativa.

Lo que tenés que saber

  • Los descuentos más altos llegan hasta 30%.

  • La mayoría de los beneficios se activan solo ciertos días de la semana.

  • Muchas promociones requieren pagar con apps o billeteras virtuales.

  • Los reintegros suelen tener topes mensuales o semanales.

YPF: descuentos con app, bancos y carga nocturna

La principal petrolera del país mantiene su estrategia basada en App YPF y el programa Serviclub, con incentivos que se pueden combinar.

Entre los beneficios más relevantes se destacan:

  • 6% de descuento en cargas realizadas entre 00:00 y 6:00 (sin tope).

  • 3% adicional si se utiliza el sistema de autodespacho.

Además, mantiene acuerdos con varias entidades bancarias:

  • Banco Macro: miércoles 20% a 30% según el segmento (tope $25.000).

  • Banco Nación: viernes 20% con MODO BNA+ (tope $10.000).

  • Banco Galicia: lunes 10% a 15% según el tipo de cuenta (tope $15.000).

  • Banco Comafi: sábados 10% a 20% según categoría (topes semanales).

  • Banco Ciudad: domingos 10% o 15% con MODO o Buepp.

  • ICBC: martes 15% con cuenta sueldo.

  • Santander: jueves 10% con tarjetas Black o Platinum.

  • Banco Hipotecario: martes 15% para clientes Búho One.

Shell y Axion: promociones con apps y billeteras

Las otras grandes marcas del mercado también reforzaron su estrategia digital.

Shell

A través de Shell Box, la petrolera ofrece promociones semanales:

  • Miércoles: 10% en V-Power (tope $4.000).

  • Jueves: 10% en V-Power para clientes de Jumbo+ y Vea Ahorro.

  • Banco Nación: viernes 25% de descuento (tope $13.000).

  • Banco Galicia: lunes 10% a 15% según el cliente.

  • Banco Comafi: domingos 20% con tope semanal de $10.000.

Axion Energy

La compañía impulsa su aplicación ON y acuerdos con banca digital.

Beneficios destacados:

  • 10% de descuento en combustibles Quantium lunes y viernes.

  • Brubank: hasta 30% de ahorro todos los días para clientes Plan Ultra (tope $30.000 mensual).

  • Banco Nación: viernes 20% (tope $10.000).

  • Banco Patagonia: jueves 20% (tope $7.500).

  • Banco Ciudad: domingos 15% para jubilados o cuentas sueldo.

Puma y billeteras virtuales: opciones para cualquier estación

Otras promociones funcionan independientemente de la marca de combustible.

Puma Energy

La petrolera apuesta a su app Puma Pris:

  • Miércoles: 10% de descuento en naftas y diésel.

  • Sistema de puntos canjeables por vouchers de hasta $20.000.

También tiene alianzas bancarias como:

  • Banco Patagonia: jueves 20% a 25%.

  • Banco Comafi: viernes 10% a 20%.

Billeteras y beneficios multibandera

Existen promociones que funcionan en varias estaciones:

  • Mercado Pago: lunes 30% de ahorro con tarjeta de crédito (tope $6.000).

  • Banco Credicoop: viernes 20% con MODO para cuentas sueldo.

  • Banco Supervielle: 10% con débito y MODO.

  • Banco Columbia: reintegros del 20% los días 20 y 24 de marzo.

La estrategia para gastar menos en combustible

El ahorro real surge de combinar promociones. Por ejemplo:

  • Cargar de madrugada en YPF.

  • Usar promociones dominicales de bancos en otras estaciones.

  • Aprovechar descuentos de billeteras virtuales.

Según las promociones vigentes, un usuario que utilice correctamente estas herramientas puede ahorrar hasta $50.000 por mes, lo que equivale a casi dos tanques completos para un automóvil promedio.

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