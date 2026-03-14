Información General | 13 Mar
Ahorro en combustibles
Descuentos en nafta: cómo ahorrar hasta $50.000 al mes
Con los aumentos del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, llenar el tanque en Argentina se volvió una decisión estratégica. Bancos, billeteras virtuales y apps de estaciones de servicio lanzaron promociones que permiten ahorrar hasta $50.000 por mes si se combinan correctamente.
El aumento del precio internacional del petróleo impactó en los surtidores argentinos y convirtió la carga de combustible en una planificación financiera. Hoy no alcanza con buscar la estación más cercana: el día de la semana, la app utilizada y el banco con el que se paga pueden marcar una gran diferencia en el gasto mensual.
Durante marzo, la tendencia del mercado es clara: las promociones priorizan la fidelización digital, es decir, el uso de aplicaciones propias de cada marca, billeteras virtuales y programas de beneficios.
Esto significa que el usuario que planifique sus cargas y combine promociones puede ahorrar una suma significativa.
Lo que tenés que saber
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Los descuentos más altos llegan hasta 30%.
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La mayoría de los beneficios se activan solo ciertos días de la semana.
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Muchas promociones requieren pagar con apps o billeteras virtuales.
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Los reintegros suelen tener topes mensuales o semanales.
YPF: descuentos con app, bancos y carga nocturna
La principal petrolera del país mantiene su estrategia basada en App YPF y el programa Serviclub, con incentivos que se pueden combinar.
Entre los beneficios más relevantes se destacan:
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6% de descuento en cargas realizadas entre 00:00 y 6:00 (sin tope).
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3% adicional si se utiliza el sistema de autodespacho.
Además, mantiene acuerdos con varias entidades bancarias:
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Banco Macro: miércoles 20% a 30% según el segmento (tope $25.000).
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Banco Nación: viernes 20% con MODO BNA+ (tope $10.000).
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Banco Galicia: lunes 10% a 15% según el tipo de cuenta (tope $15.000).
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Banco Comafi: sábados 10% a 20% según categoría (topes semanales).
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Banco Ciudad: domingos 10% o 15% con MODO o Buepp.
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ICBC: martes 15% con cuenta sueldo.
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Santander: jueves 10% con tarjetas Black o Platinum.
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Banco Hipotecario: martes 15% para clientes Búho One.
Shell y Axion: promociones con apps y billeteras
Las otras grandes marcas del mercado también reforzaron su estrategia digital.
Shell
A través de Shell Box, la petrolera ofrece promociones semanales:
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Miércoles: 10% en V-Power (tope $4.000).
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Jueves: 10% en V-Power para clientes de Jumbo+ y Vea Ahorro.
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Banco Nación: viernes 25% de descuento (tope $13.000).
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Banco Galicia: lunes 10% a 15% según el cliente.
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Banco Comafi: domingos 20% con tope semanal de $10.000.
Axion Energy
La compañía impulsa su aplicación ON y acuerdos con banca digital.
Beneficios destacados:
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10% de descuento en combustibles Quantium lunes y viernes.
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Brubank: hasta 30% de ahorro todos los días para clientes Plan Ultra (tope $30.000 mensual).
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Banco Nación: viernes 20% (tope $10.000).
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Banco Patagonia: jueves 20% (tope $7.500).
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Banco Ciudad: domingos 15% para jubilados o cuentas sueldo.
Puma y billeteras virtuales: opciones para cualquier estación
Otras promociones funcionan independientemente de la marca de combustible.
Puma Energy
La petrolera apuesta a su app Puma Pris:
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Miércoles: 10% de descuento en naftas y diésel.
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Sistema de puntos canjeables por vouchers de hasta $20.000.
También tiene alianzas bancarias como:
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Banco Patagonia: jueves 20% a 25%.
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Banco Comafi: viernes 10% a 20%.
Billeteras y beneficios multibandera
Existen promociones que funcionan en varias estaciones:
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Mercado Pago: lunes 30% de ahorro con tarjeta de crédito (tope $6.000).
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Banco Credicoop: viernes 20% con MODO para cuentas sueldo.
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Banco Supervielle: 10% con débito y MODO.
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Banco Columbia: reintegros del 20% los días 20 y 24 de marzo.
La estrategia para gastar menos en combustible
El ahorro real surge de combinar promociones. Por ejemplo:
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Cargar de madrugada en YPF.
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Usar promociones dominicales de bancos en otras estaciones.
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Aprovechar descuentos de billeteras virtuales.
Según las promociones vigentes, un usuario que utilice correctamente estas herramientas puede ahorrar hasta $50.000 por mes, lo que equivale a casi dos tanques completos para un automóvil promedio.