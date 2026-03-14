Descuentos en nafta: cómo ahorrar hasta $50.000 al mes

El aumento del precio internacional del petróleo impactó en los surtidores argentinos y convirtió la carga de combustible en una planificación financiera. Hoy no alcanza con buscar la estación más cercana: el día de la semana, la app utilizada y el banco con el que se paga pueden marcar una gran diferencia en el gasto mensual.

Durante marzo, la tendencia del mercado es clara: las promociones priorizan la fidelización digital, es decir, el uso de aplicaciones propias de cada marca, billeteras virtuales y programas de beneficios.

Esto significa que el usuario que planifique sus cargas y combine promociones puede ahorrar una suma significativa.

Lo que tenés que saber

Los descuentos más altos llegan hasta 30% .

La mayoría de los beneficios se activan solo ciertos días de la semana .

Muchas promociones requieren pagar con apps o billeteras virtuales .

Los reintegros suelen tener topes mensuales o semanales.

YPF: descuentos con app, bancos y carga nocturna

La principal petrolera del país mantiene su estrategia basada en App YPF y el programa Serviclub, con incentivos que se pueden combinar.

Entre los beneficios más relevantes se destacan:

6% de descuento en cargas realizadas entre 00:00 y 6:00 (sin tope).

3% adicional si se utiliza el sistema de autodespacho.

Además, mantiene acuerdos con varias entidades bancarias:

Banco Macro: miércoles 20% a 30% según el segmento (tope $25.000).

Banco Nación: viernes 20% con MODO BNA+ (tope $10.000).

Banco Galicia: lunes 10% a 15% según el tipo de cuenta (tope $15.000).

Banco Comafi: sábados 10% a 20% según categoría (topes semanales).

Banco Ciudad: domingos 10% o 15% con MODO o Buepp.

ICBC: martes 15% con cuenta sueldo.

Santander: jueves 10% con tarjetas Black o Platinum.

Banco Hipotecario: martes 15% para clientes Búho One.

Shell y Axion: promociones con apps y billeteras

Las otras grandes marcas del mercado también reforzaron su estrategia digital.

Shell

A través de Shell Box, la petrolera ofrece promociones semanales:

Miércoles: 10% en V-Power (tope $4.000).

Jueves: 10% en V-Power para clientes de Jumbo+ y Vea Ahorro .

Banco Nación: viernes 25% de descuento (tope $13.000).

Banco Galicia: lunes 10% a 15% según el cliente.

Banco Comafi: domingos 20% con tope semanal de $10.000.

Axion Energy

La compañía impulsa su aplicación ON y acuerdos con banca digital.

Beneficios destacados:

10% de descuento en combustibles Quantium lunes y viernes .

Brubank: hasta 30% de ahorro todos los días para clientes Plan Ultra (tope $30.000 mensual).

Banco Nación: viernes 20% (tope $10.000).

Banco Patagonia: jueves 20% (tope $7.500).

Banco Ciudad: domingos 15% para jubilados o cuentas sueldo.

Puma y billeteras virtuales: opciones para cualquier estación

Otras promociones funcionan independientemente de la marca de combustible.

Puma Energy

La petrolera apuesta a su app Puma Pris:

Miércoles: 10% de descuento en naftas y diésel.

Sistema de puntos canjeables por vouchers de hasta $20.000.

También tiene alianzas bancarias como:

Banco Patagonia: jueves 20% a 25% .

Banco Comafi: viernes 10% a 20%.

Billeteras y beneficios multibandera

Existen promociones que funcionan en varias estaciones:

Mercado Pago: lunes 30% de ahorro con tarjeta de crédito (tope $6.000).

Banco Credicoop: viernes 20% con MODO para cuentas sueldo.

Banco Supervielle: 10% con débito y MODO.

Banco Columbia: reintegros del 20% los días 20 y 24 de marzo.

La estrategia para gastar menos en combustible

El ahorro real surge de combinar promociones. Por ejemplo:

Cargar de madrugada en YPF.

Usar promociones dominicales de bancos en otras estaciones.

Aprovechar descuentos de billeteras virtuales.

Según las promociones vigentes, un usuario que utilice correctamente estas herramientas puede ahorrar hasta $50.000 por mes, lo que equivale a casi dos tanques completos para un automóvil promedio.