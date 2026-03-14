PAMI confirma anteojos gratis y nuevos beneficios para jubilados en 2026

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ratificó que durante 2026 continuará ofreciendo distintos beneficios gratuitos destinados a jubilados y pensionados afiliados en todo el país. Entre las prestaciones más consultadas aparece la entrega anual de anteojos, además de insumos médicos esenciales para personas con problemas de movilidad o necesidades de cuidado domiciliario.

Según la información difundida por la obra social, el sistema funciona con un esquema de gestión simplificada que permite iniciar los trámites de forma digital o presencial, con la posibilidad de que familiares o apoderados realicen la gestión cuando el afiliado no pueda trasladarse.

Entre los beneficios principales figura la cobertura de lentes para visión cercana, lejana o bifocales una vez por año, además de la provisión de productos médicos utilizados en tratamientos domiciliarios.

Cómo tramitar los anteojos gratuitos del PAMI

Para acceder al beneficio, el primer paso es realizar una consulta con un médico oftalmólogo, quien debe emitir una Orden Médica Electrónica (OME) a nombre del afiliado.

La receta médica debe incluir:

Prescripción del anteojo

Firma y sello del profesional

Número de matrícula del médico

Este documento tiene una validez de 150 días, tiempo durante el cual el afiliado puede completar el trámite.

Una vez obtenida la orden, el beneficiario puede dirigirse directamente a cualquier óptica incluida en la cartilla de prestadores de PAMI, sin limitaciones geográficas dentro del país.

En el local seleccionado se presenta la orden electrónica y se elige uno de los armazones disponibles dentro del programa. La fabricación de los lentes suele demorar entre 7 y 20 días, según informaron desde el organismo.

En algunos casos específicos, como cuando un afiliado solicita lentes bifocales por primera vez, determinadas agencias pueden requerir una escala adicional denominada FIN.

Insumos médicos gratuitos para afiliados

Además de los anteojos, el PAMI mantiene la entrega gratuita de distintos insumos vinculados al cuidado domiciliario y la movilidad.

Lo que tenés que saber

Entre los productos disponibles se encuentran:

Colchones antiescaras

Inodoros portátiles

Trapecios para cama

Pañales y apósitos descartables

El colchón antiescaras está destinado a pacientes con inmovilidad prolongada o riesgo de lesiones cutáneas, mientras que el inodoro portátil se utiliza en casos donde el paciente tiene dificultades para trasladarse al baño.

Por su parte, el trapecio de cama facilita los cambios de posición y es una herramienta habitual en la atención domiciliaria.

Para acceder a estos insumos también se requiere una Orden Médica Electrónica. En caso de no contar con ese documento, el afiliado puede presentar:

DNI

Orden médica manual

Resumen de historia clínica con peso y talla

Cómo funciona el programa de pañales del PAMI

El organismo también mantiene el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD), que permite a los afiliados recibir pañales sin costo mediante entrega puerta a puerta.

Para acceder al sistema, el beneficiario debe:

Estar incorporado al padrón del programa. Presentar una receta electrónica emitida por su médico de cabecera.

La cantidad de pañales que recibe cada afiliado depende del nivel de incontinencia y puede variar entre:

30 unidades mensuales

60 unidades mensuales

90 unidades mensuales

En situaciones donde el paciente necesite una cantidad mayor, la solicitud debe ser evaluada por el nivel central del organismo.

Desde el PAMI también recordaron que familiares o apoderados pueden gestionar los trámites en nombre del afiliado, algo clave para personas con movilidad reducida o dificultades para realizar gestiones digitales.

Los requisitos actualizados, el padrón de prestadores y los procedimientos vigentes pueden consultarse en los canales oficiales del organismo.