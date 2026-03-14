VTV en Provincia: Kicillof rechaza cambios que anunció Milei

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, confirmó que no aplicará los cambios anunciados por la administración de Javier Milei en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV). De esta forma, el esquema vigente continuará sin modificaciones en todo el territorio bonaerense.

La decisión provincial se conoció luego de que el Gobierno nacional presentara una reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que propone ampliar los plazos de control para los vehículos y habilitar más establecimientos para realizar la inspección.

Sin embargo, desde la administración bonaerense dejaron claro que no está en análisis adaptar esas modificaciones al sistema provincial. Según indicaron fuentes oficiales, la VTV “es muy necesaria tal como funciona en la actualidad” y se considera clave para sostener los controles de seguridad vial.

Qué cambios propone Nación en la revisión técnica

La reforma presentada por el Ejecutivo nacional forma parte del plan de desregulación impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

El proyecto plantea modificar los plazos en los que los vehículos deben realizar el control técnico.

Entre las principales propuestas se destacan:

Vehículos 0 km: la primera revisión se realizaría recién a los 5 años .

Autos de hasta 10 años: controles cada dos años .

Vehículos con más de 10 años: continuarían con la verificación anual.

Además, la iniciativa busca habilitar más lugares para realizar la revisión técnica, incluyendo talleres mecánicos y concesionarias que cumplan con los requisitos técnicos.

Desde Nación argumentan que el objetivo es simplificar el trámite, reducir costos para los conductores y ampliar la oferta de centros de control.

Por qué la Provincia decidió mantener el sistema actual

El gobierno bonaerense sostiene que la actual VTV provincial cuenta con un sistema de control y supervisión que garantiza la calidad de las inspecciones.

Desde la administración de Axel Kicillof advirtieron que una flexibilización del sistema podría generar riesgos en materia de seguridad vial. Según señalaron, permitir que más establecimientos realicen las revisiones sin el esquema actual de supervisión podría afectar la confiabilidad de los controles.

También remarcaron que los controles técnicos son especialmente importantes en un contexto en el que, según indicaron desde la Provincia, la Nación redujo la inversión en rutas.