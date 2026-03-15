LA PLATA | Detienen a un hombre por exhibicionismo dentro de su camioneta en el bosque

Un nuevo episodio vinculado a conductas de exhibicionismo en la vía pública volvió a poner en escena la intervención del sistema de seguridad en La Plata, luego de que la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuviera a un hombre de 65 años acusado de exhibiciones obscenas dentro de su vehículo.

El hecho se desencadenó tras un llamado al 911 realizado por una mujer de 33 años, quien advirtió la presencia de un individuo que se encontraba masturbándose dentro de una camioneta estacionada en la intersección de diagonal 113 y 119. La denunciante aportó datos precisos tanto del sospechoso como del vehículo, una Peugeot Partner de color bordó, lo que permitió activar rápidamente un operativo de búsqueda en la zona.

Con esa información, efectivos del Comando de Patrullas desplegaron recorridas preventivas en el área cercana al Paseo del Bosque, uno de los espacios públicos más transitados de la ciudad. Finalmente, lograron localizar al sospechoso estacionado en 120 entre 52 y 53, donde procedieron a su identificación y posterior aprehensión.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la comisaría correspondiente, mientras que la causa fue caratulada como “exhibiciones obscenas” y quedó bajo la órbita de la UFI N°2 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el accionar policial y dispuso las actuaciones judiciales de rigor.

El episodio se produce en un contexto donde este tipo de denuncias por comportamientos inapropiados en espacios públicos genera creciente preocupación entre vecinos y autoridades. Más allá del hecho puntual, el caso vuelve a instalar el debate sobre los límites entre el ámbito privado y el espacio público, así como sobre la respuesta institucional ante conductas que alteran la convivencia urbana.

En una ciudad marcada por la intensa circulación estudiantil, turística y recreativa —especialmente en áreas como el Paseo del Bosque— la rápida reacción ante un alerta ciudadano evidencia el papel que cumplen tanto la denuncia vecinal como los dispositivos de seguridad pública para intervenir ante situaciones que afectan la tranquilidad colectiva.