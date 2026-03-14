El sicario del búnker: el narco peruano que mataba para quedarse con el negocio en Quilmes

La detención de Alberto Dionisio Yauri Quicaño, de 33 años, volvió a poner en primer plano la dinámica violenta del narcotráfico en el conurbano bonaerense. El sospechoso fue capturado por efectivos de la DDI mientras circulaba en un Chevrolet Prisma gris, en el marco de una investigación por homicidios vinculados a la venta de drogas.

Sobre Quicaño pesaba un pedido de captura por su presunta participación en un crimen sicario ocurrido en Avellaneda. Según los investigadores, también habría sido el autor del asesinato de “El Loco César”, hermano de uno de los capos narco más temidos de la zona. El dato no es menor: en la lógica criminal del narcotráfico, atacar a un familiar directo de un líder implica un mensaje de poder y, al mismo tiempo, una declaración de guerra.

Los allanamientos realizados tras su detención aportaron elementos que refuerzan la hipótesis de que Quicaño no operaba como un simple vendedor minorista. En uno de los procedimientos se incautaron cocaína, pasta base, celulares, municiones, una pistola 9 milímetros, un chaleco antibalas y, especialmente, una pistola con silenciador, un accesorio poco frecuente en delitos comunes pero habitual en ejecuciones planificadas.

Sin embargo, el hallazgo más perturbador ocurrió durante un operativo en una vivienda ubicada en la Villa 31, donde los agentes encontraron huesos humanos y un cráneo. La presencia de esos restos abre una nueva línea de investigación judicial: determinar si corresponden a víctimas de ajustes de cuentas narco o a otros episodios de violencia vinculados al entorno criminal.

La causa también reconstruye un ataque ocurrido el 7 de mayo de 2025 en Dock Sud. Aquella noche, un tiroteo dejó como saldo la muerte de George Edrihs Lima Flores, de 22 años, también de nacionalidad peruana, y una mujer herida. Luciana Milena López, de 21 años, logró llegar hasta la puerta de una comisaría para pedir auxilio. Su grito —“nos dispararon”— quedó registrado como una de las piezas clave del expediente.

Para los investigadores, el móvil de estos hechos responde a una lógica conocida en el mundo del narcotráfico: la disputa territorial. Según la pesquisa, Quicaño utilizaba la violencia armada para consolidar el control de la venta de droga en Bernal y Quilmes Oeste, eliminando competidores o castigando a subordinados que desafiaban su autoridad.

El caso revela una estructura que combina armamento, logística, protección armada y presunta capacidad para ejecutar asesinatos selectivos. Más que un episodio aislado, la detención funciona como una radiografía de cómo operan algunos grupos criminales en la periferia urbana: pequeñas organizaciones que buscan escalar en el mercado ilegal mediante la intimidación y el asesinato.

La investigación judicial continúa. El objetivo ahora es reconstruir la red de vínculos que sostenía la actividad del detenido y determinar si los restos humanos encontrados corresponden a víctimas de la misma trama criminal.