No es solo fútbol: Estudiantes de La Plata se asocia con la Justicia para capacitar a socios y dirigentes

Estudiantes de La Plata continúa expandiendo sus fronteras institucionales más allá del ámbito estrictamente deportivo.

En las últimas horas, el club concretó la firma de un convenio marco con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), una de las entidades más representativas del Poder Judicial en Argentina, con el fin de generar una sinergia de trabajo basada en la formación y el asesoramiento mutuo.

La firma, realizada en un clima de cordialidad, pone de manifiesto el interés del club por profesionalizar sus áreas legales y administrativas, así como el de la Asociación por vincularse con entidades civiles de gran impacto social.

El acuerdo no solo tiene un carácter simbólico, sino que establece una hoja de ruta para acciones concretas que beneficiarán a ambas partes:

Capacitación: Se desarrollarán programas de formación conjunta en áreas de interés común, permitiendo que profesionales de ambas entidades intercambien conocimientos técnicos.

Asistencia y Cooperación: El convenio facilita un canal directo de asesoramiento institucional para optimizar procesos legales y de gestión.

Intercambio Institucional: Se busca articular el ámbito judicial con el institucional-deportivo para generar proyectos de impacto en la comunidad.

Por la AMFJN: El presidente Andrés Basso, acompañado por la vicepresidenta María Eugenia López, la secretaria general Carolina Ocampo y Tomás Charni. Mientras que por Estudiantes estuvieron el secretario general y apoderado Bruno Salomone, junto al representante del área legal del club, Martín Cerolini.