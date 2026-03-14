Vecinos y rescatistas se unen en una jornada a beneficio de animales recuperados

Este domingo 15 de marzo, entre las 15 y las 19 horas, la Plaza Belgrano de La Plata será escenario de una feria solidaria a beneficio de animales rescatados, una iniciativa impulsada por rescatistas y organizaciones que trabajan diariamente en la protección y recuperación de animales víctimas de abandono o maltrato.

El encuentro tendrá lugar en la plaza ubicada en calle 13 entre 39 y 40, donde se instalarán 20 stands de rescatistas de La Plata y zonas cercanas. Allí se ofrecerán distintos productos que los visitantes podrán adquirir con un objetivo concreto: recaudar fondos para sostener los cuidados veterinarios, alimentación y refugio de los animales rescatados.

La dinámica de la feria busca combinar participación comunitaria y ayuda concreta. Cada compra realizada por los asistentes se transformará en recursos directos para el trabajo de rescate, una tarea que en la mayoría de los casos se sostiene gracias al voluntariado y la solidaridad ciudadana.

Durante la jornada también se realizarán 15 sorteos, cuyos premios consistirán en gift cards, una propuesta pensada para incentivar la participación y ampliar el alcance de la recaudación. Desde la organización aclararon que la actividad se suspenderá en caso de lluvia, debido a que se trata de un evento al aire libre.

La feria se produce además en un momento particular para la ciudad. Hace poco más de dos meses comenzó a funcionar en La Plata una fiscalía especializada en delitos contra los animales y maltrato animal, una herramienta institucional que busca fortalecer la persecución judicial de este tipo de casos.

Desde su puesta en marcha, el área logró rescatar 56 animales en distintos operativos y acumular diversas actuaciones judiciales, lo que empieza a delinear el alcance de una nueva política criminal enfocada en la protección animal.

En ese contexto, iniciativas comunitarias como esta feria funcionan como complemento social de las políticas públicas, generando espacios donde la ciudadanía puede involucrarse de manera directa en la defensa de los animales.

Más allá de la recaudación económica, la actividad también apunta a visibilizar el trabajo de los rescatistas, promover la tenencia responsable y consolidar una red de apoyo entre vecinos que comparten una misma preocupación: garantizar condiciones dignas para los animales que han sido abandonados o maltratados.