José Gamba: de la música al cine

José Gabriel Gamba es un artista, músico y realizador audiovisual argentino oriundo de Florencio Varela, cuyo trabajo se desarrolla entre la música y la producción audiovisual independiente, explorando nuevas formas de expresión artística en distintos formatos y plataformas.

Inició su carrera musical en 2018 con el dúo BRAN-K, junto al músico Lucas González. Más tarde continuó su camino como solista, lanzando en 2021 su primer álbum, “Una Explosión de Locura”, con el que comenzó a difundir su música en plataformas digitales.

Su actividad artística también lo llevó a la televisión nacional, con participaciones en Pasión de Sábado (América TV) y Bienvenidos a Ganar (Canal 9). Además, formó parte de instancias de casting de programas de gran audiencia de Telefe, como La Voz Argentina y Got Talent Argentina.

En los últimos años, Gamba amplió su trabajo hacia el campo audiovisual, desarrollando proyectos cinematográficos independientes. Su obra más reciente es el cortometraje “Frecuencia 82 – Malvinas Argentinas”, una ficción inspirada en hechos históricos que busca rendir homenaje a los soldados argentinos que participaron en la Guerra de Malvinas.

El cortometraje propone una narrativa en primera persona desde la perspectiva de un soldado argentino, generando una estética visual cercana a la experiencia de los videojuegos en primera persona, aplicada al lenguaje cinematográfico.

La obra tiene una duración aproximada de 15 minutos y está dividida en siete capítulos, desarrollados durante varios meses de producción independiente, utilizando herramientas audiovisuales y nuevas tecnologías para recrear escenarios vinculados al conflicto.

Se trata de una obra de ficción inspirada en hechos históricos, donde algunos acontecimientos fueron reinterpretados con fines cinematográficos, manteniendo respeto hacia los protagonistas reales de la guerra.

El estreno completo del cortometraje está previsto para el 2 de abril, fecha en la que se conmemora en Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

El proyecto además fue recibido por el Ministerio de Capital Humano, donde se abrió un expediente institucional actualmente en evaluación por el área de Cultura.

En las últimas semanas, la obra también recibió mensajes de apoyo de personas e instituciones vinculadas a la memoria de Malvinas, entre ellas museos y excombatientes, quienes destacaron el valor del proyecto como homenaje y ejercicio de memoria.

Por otra parte, el cortometraje fue nominado para participar en un evento de cortometrajes organizado por la Productora La Matrera, que se realizará el 28 de marzo en el Teatro El Fino de la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente, el proyecto puede verse en plataformas digitales como YouTube, Vimeo y Dailymotion, además de contar con presencia en redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube, donde se comparten avances y novedades sobre el estreno.