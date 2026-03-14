De la austeridad al avión presidencial: Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta por los viajes de su esposa y su patrimonio

La narrativa del "no hay plata" y el fin de los privilegios de la casta parece haber chocado de frente con la realidad logística de la Jefatura de Gabinete.

Manuel Adorni, el hombre que construyó su perfil político denunciando el despilfarro estatal, se encuentra hoy en el centro de una polémica que combina el uso de aeronaves oficiales para fines familiares, vuelos privados de lujo y una declaración jurada que genera más preguntas que certezas.

El foco del conflicto se encendió tras confirmarse que su esposa, Bettina Angeletti, integró la nómina de pasajeros del avión presidencial rumbo a la “Argentina Week 2026” en Nueva York.

La contradicción es flagrante: en agosto de 2024, el propio Adorni había anunciado con pompa un decreto que prohibía taxativamente el uso de aeronaves públicas para cuestiones particulares, citando como ejemplo prohibido "traer a familiares".

Ante la filtración, el funcionario ensayó una explicación: aseguró que Angeletti ya había pagado un ticket comercial de más de US$ 5.000, pero que un "cambio en la agenda" derivó en una invitación de Presidencia para que se sumara a la unidad oficial.

Vuelos privados y relatos confusos

A la sombra del viaje a Estados Unidos, emergió otro episodio ocurrido en febrero de 2026: un viaje familiar a Punta del Este en un avión privado que costó US$ 3.600. El hecho cobró ribetes bizarros tras las declaraciones del periodista deportivo Marcelo Grandío, quien viajó con ellos.

En un intento por defender al Jefe de Gabinete, Grandío ofreció una explicación que se volvió viral por su falta de claridad:

“Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo”, afirmó en una ensalada de conceptos que no aclaró si el origen de los fondos era público o privado.

El patrimonio bajo la lupa: Departamentos, Jeeps y deudas familiares

La última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) revela una dinámica financiera particular. Al cierre de 2024, Adorni declaró activos por $ 107,9 millones, lo que representa un salto del 76% respecto a los $ 61 millones con los que ingresó a la gestión pública en 2023.

Entre los bienes que componen su fortuna se destacan:

Un departamento de 115 m² en la Ciudad de Buenos Aires (50% de titularidad).

Un departamento de 105 m² en La Plata , su ciudad de origen y formación, recibido como donación en 2016.

Una flamante Jeep Compass modelo 2021, adquirida durante su primer año completo como funcionario, valuada en $ 11,3 millones .

Ahorros en efectivo por US$ 42.500 en el país y una cuenta en Estados Unidos con US$ 6.220.

Lo que más llama la atención de los analistas no son solo los activos, sino el crecimiento de sus pasivos. Las deudas de Adorni escalaron un 178% en un solo año, pasando de $ 34,2 millones a $ 95,4 millones.

Lo curioso es que estos compromisos son en dólares y con cuatro acreedores del círculo íntimo y profesional: su madre (Silvia Pais), su contadora (Victoria María José Cancio) y las sucesiones de Norma Zuccolo y Graciela Molina.

Esta estructura de deuda privada permite, en la práctica, justificar un nivel de vida que sus ingresos formales podrían no explicar del todo, una maniobra recurrente en declaraciones juradas de funcionarios bajo sospecha.

Mientras la Ley de Ética Pública sobrevuela los pasillos de la Casa Rosada, el "vocero del ajuste" debe ahora explicar cómo su realidad familiar y patrimonial se desmarcó tan rápido de la austeridad que predica para el resto de los argentinos.