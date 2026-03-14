Médicos bonaerenses aceptan aumento salarial del 9% y reabren debate por la carrera hospitalaria

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aprobó por amplia mayoría la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el marco de las negociaciones paritarias. La decisión se adoptó en un congreso de delegados realizado en las últimas horas, donde profesionales y técnicos del sistema público resolvieron aceptar la oferta que establece un aumento total del 9% distribuido en tres tramos.

La propuesta contempla un incremento del 1,5% correspondiente a febrero, un 5% en marzo y un 2,5% en abril, todos calculados sobre los haberes de enero. Además, el acuerdo incorpora una revisión salarial prevista para mayo y una reapertura de las negociaciones en junio, lo que abre la puerta a nuevos ajustes en función de la evolución económica.

El titular del gremio, Pablo Maciel, explicó que durante las asambleas realizadas en hospitales y centros de salud de la provincia “se recepcionó favorablemente una propuesta de aumento salarial del 9% en tres tramos”, destacando que el acuerdo alcanzará a todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Carrera Hospitalaria N.º 10.471.

Según el dirigente sindical, la decisión de aceptar la oferta se produjo en un contexto complejo para las negociaciones salariales en el país. Desde el gremio remarcaron que las paritarias del sector salud en varias provincias permanecen congeladas o con acuerdos retrasados, lo que influyó en la valoración positiva de la propuesta bonaerense.

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la creación de una mesa técnica que comenzará a reunirse en abril para discutir cambios estructurales en la carrera hospitalaria. Para el gremio, este punto representa un avance significativo en una discusión pendiente desde hace años dentro del sistema de salud pública bonaerense.

“Por primera vez en años vamos a discutir nuestra estructura salarial y dar el primer paso para avanzar hacia la tan ansiada recategorización”, señaló Maciel al referirse a una demanda histórica de los profesionales de la salud.

La recategorización es uno de los ejes centrales del reclamo sindical porque impacta directamente en la jerarquización del salario según antigüedad, especialización y responsabilidades dentro de los hospitales. En muchos casos, los médicos y profesionales denuncian que el esquema actual no refleja adecuadamente la formación académica ni la complejidad de las tareas que desempeñan.

El acuerdo también incorpora mejoras en la Bonificación de Guardia, un punto sensible para quienes trabajan en áreas críticas del sistema sanitario. De acuerdo con el sindicato, los cargos de guardia tendrán un aumento de bolsillo que rondará el 13,4% a partir de abril, lo que representa un incremento superior al promedio del acuerdo general.

Además, el entendimiento incluye el pase a Planta Transitoria de 3.800 becarios de contingencia correspondientes a los años 2021 y 2022, una medida que busca regularizar la situación laboral de trabajadores que hasta ahora se desempeñaban bajo modalidades contractuales precarias.

Cuánto cobrarán los médicos con el nuevo acuerdo

Con la actualización salarial, los ingresos del sector mostrarán cambios significativos a partir de marzo.

Según datos difundidos por el gremio:

Un profesional ingresante con 36 horas semanales, guardia mínima y Bonificación por Trayectoria Formativa percibirá $1.620.319 en marzo y $1.658.366 en abril .

Un profesional con 48 horas, dedicación exclusiva y la misma bonificación cobrará $2.231.034 en marzo y $2.283.421 en abril .

En el caso de un residente de primer año con guardias en zonas de baja cobertura, el salario llegará a $1.599.250 en marzo y $1.636.806 en abril.

El acuerdo salarial alcanza a trabajadores de planta, residentes, becarios y jubilados del sector, lo que amplía el impacto de la negociación en el sistema sanitario bonaerense.

La aceptación de la propuesta por parte de CICOP se produce en un contexto en el que las negociaciones salariales en Argentina atraviesan una etapa de alta volatilidad, marcada por la inflación y la necesidad de revisiones periódicas.

En ese marco, el esquema de incrementos escalonados con cláusulas de revisión se consolidó en los últimos años como una herramienta para evitar que los salarios queden rápidamente desactualizados frente a la evolución de los precios.

Para el sindicato, la combinación entre aumento salarial, discusión estructural de la carrera hospitalaria y regularización laboral de becarios constituye un acuerdo que intenta equilibrar la coyuntura económica con demandas históricas del sector de la salud pública.