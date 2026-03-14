Aumentan los micros en La Plata: cuánto costará el boleto desde abril

Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundiera la inflación correspondiente a febrero, comenzó a delinearse el nuevo esquema de tarifas para el transporte público en La Plata y su área metropolitana.

El sistema vigente establece que los aumentos de colectivos se ajusten de manera automática cada mes según una fórmula que combina dos variables:

el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires , y

un adicional del 2%.

En el último informe oficial, el IPC del Gran Buenos Aires registró una suba mensual del 2,6%, por lo que el incremento total aplicado al transporte se ubicaría en 4,6%.

Este mecanismo fue implementado por la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de actualizar las tarifas de manera periódica frente a la inflación, evitando saltos abruptos en el precio del transporte.

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Aunque las autoridades provinciales todavía no oficializaron el cuadro tarifario definitivo, el cálculo preliminar permite estimar cómo quedarán los valores de los boletos.

Para los usuarios con tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo pasará de $905,76 a $948,44, mientras que el máximo ascenderá de $1.153,74 a $1.266,10.

El detalle por tramo sería el siguiente:

Con SUBE registrada

0 a 3 km: de $905,76 a $948,44

3 a 6 km: de $988,80 a $1.035,38

6 a 12 km: de $1.021 a $1.120,38

12 a 27 km: de $1.093,40 a $1.199,86

Más de 27 km: de $1.153,74 a $1.266,10

En tanto, quienes utilicen una SUBE sin nominalizar afrontarán tarifas significativamente más altas, una política que busca incentivar el registro del plástico dentro del sistema nacional de transporte.

SUBE sin nominalizar

0 a 3 km: de $1.374,19 a $1.508,02

3 a 6 km: de $1.500,16 a $1.646,26

6 a 12 km: de $1.623,33 a $1.781,41

12 a 27 km: de $1.738,48 a $1.907,78

Más de 27 km: de $1.834,45 a $2.013,10

El aumento también alcanzará a quienes acceden a la tarifa social, aunque con valores subsidiados. Este beneficio está destinado a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones sociales y otros sectores incluidos en programas estatales.

Los valores estimados quedarían de la siguiente manera:

Tarifa social