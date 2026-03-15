Hóckey femenino: Las Granatto siguen marcando el paso de un Santa Bárbara imparable

Santa Bárbara

El 2026 no pudo arrancar de mejor manera para Santa Bárbara, que derrotó 5 a 2 a San Lorenzo en el marco de la segunda fecha del torneo de hockey femenino que organiza la Asociación Metropolitana.

Por segunda fecha consecutiva, la leona María José Granatto marcó un gol en el partido que se jugó en la cancha de Camino Centenario y 493.

Paloma Bibbo en dos ocasiones, Malena Pillicena y Julieta Bueloni anotaron los tros goles que le valieron a Santa Bárbara ser uno de los líderes del torneo de hockey femenino más importante del país, en el arranque de la temporada.

San Luis

Además, por el campeonato de la Primera C 2, las chicas de San Luis comenzaron bien el año en condición de local y derrotaron 2 a 0 a Champagnat. El objetivo de San Luis para este 2026 es pelear el ascenso a la Primera B, categoría que conocen muy bien por haberla disputado en el pasado.

Universitario A

Universitario A también volvió a ganar como lo había hecho en la primera fecha en Gonnet, pero en este caso se sacó de encina en un complicado partido a Banfield al derrotarlo 3 a 2.

Gimnasia

El equipo de hockey femenino de Gimnasia, por su parte, empató 2 a 2 de local contra Quilmes B por la segunda fecha del campeonato de la Primera D 1.

Estudiantes

Estudiantes igualó 1 a 1 contra San Luis B en el Country por el torneo de la D 2.

Everton

También festejaron las chicas de Everton en condición de visitante, ya que lograron imponerse 3 a 0 en condición de visitante contra el equipo de Universitario de Buenos Aires por la segunda fecha del campeonato de la Primera E 4.

A continuación los principales resultados de los equipos de La Plata