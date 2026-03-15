domingo 15 de marzo de 2026 - Edición Nº5465

Deportes | 14 Mar

TENEMOS TODOS LOS RESULTADOS DE HOY

Arrancó la Liga Amateur Platense: en Tolosa, el local y el Verdolaga protagonizaron un gran duelo

Comenzó el torneo de la Liga Amateur Platense de fútbol y el CCT y CRISFA igualaron 2 a 2 en un vibrante partido en Tolosa. En Villa Castells, técnico que debuta gana y el Lomo Salinas celebró la primera victoria del año de ADIP 2 a 1 ante Peñarol.

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El segundo sábado de marzo abrazó con fuerza la ilusión del fútbol de los más humildes de los barrios de La Plata, que todos los años salen a jugar a la pelota para defender el honor de la región, los colores de la infancia y el sentido de pertenencia.

Hoy, en el contexto de la primera fecha del campeonato de la Liga, se terminaron dando partidos muy parejos, en su mayoría cerrados, con resultados que convencieron a los protagonistas y espectadores.

En Tolosa, por ejemplo, Círculo Cultural Tolosano igualó 2 a 2 contra CRISFA, que encaró el 2026 con el firme objetivo de cambiar la imagen que dejó el año pasado, sumar puntos y olvidarse de la zona del descenso.

El equipo que hace de local en 14 y 72, se trasladó por toda la circunvalación hasta llegar a la zona de 528 bis y 116, en donde los locales desplegaron todo el color y el humo para recibir a sus jugadores.

En la Zona Norte, más precisamente en Villa Castells, ADIP y su sana costumbre de ganar le permitieron a Marcelo “el Lomo” Salinas comenzar con el pie derecho en esta nueva aventura en la Liga Platense, en donde ya había tenido un paso ayudando a Carlitos Sparbieri en el año 2007 en el mismo club.

La Naranja mecánica sigue funcionando a pesar de algunos cambios de jugadores y ayer derrotó 2 a 1 a Peñarol de Olmos, que hizo un gran partido y sumó méritos para empatar en los últimos minutos. 

En Barrio Malvinas, For Ever dio el gran golpe y volvió a primera derrotando 3 a 2 en condición de visitante al equipo de la familia de Marcos Rojo.

En Barrio Aeropuerto, en tanto, Everton y Nueva Alianza igualaron 1 a 1.

En Lisando Olmos, Unidos derrotó 1 a 0 a San Lorenzo en otro partido de alto vuelo futbolístico.

En Los Hornos, Polideportivo Gonnet rescató un punto en su debut ante Alumni y el encuentro terminó 0 a 0.

Asimismo, Brandsen le ganó 2 a 1 a CRIBA y comenzó el año con una alegría en 52 y 161.

Campeonato de Primera B

Por el campeonato de la Primera B, Argentino Juvenil goleó 4 a 0 a Comunidad Rural de Los Hornos.

Mientras que Romerense arrancó empatando 1 a 1 en condición de visitante ante Porteño de Ensenada.

En Abasto, Expreso Rojo derrotó 3 a 2 a 5 de Mayo de Ensenada.

En Villa Elvira, San Martín de Los Hornos goleó 4 a 1 a Tricolores.

Villa Montoro empató sin goles contra Ringuelet.

Asociación Iris, en tanto, perdió 1 a 0 contra Villa Lenci en condición de visitante.

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