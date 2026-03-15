Explotación sexual en La Plata: rescataron a una adolescente que era comercializada por su propia familia

Cuatro familiares directos fueron imputados tras un allanamiento en el barrio San Carlos. La red operaba mediante la venta de contenido explícito en plataformas digitales, bajo la lupa del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.



La trama comenzó a desenredarse gracias a la intervención del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien impulsó una investigación de alta complejidad técnica.

El caso requirió la participación del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA), cuyos agentes realizaron tareas de campo y un exhaustivo ciberpatrullaje para rastrear el rastro digital de las maniobras ilícitas.

Las pruebas recolectadas mediante el seguimiento en redes y sitios web permitieron identificar el domicilio exacto donde la joven era obligada a generar el material.

Según la justicia, los familiares no solo permitían los abusos, sino que organizaban y gestionaban la venta del material generado por la menor.

Con la evidencia sobre la mesa, el Juez Eduardo Silva Pelossi ordenó el allanamiento inmediato de la vivienda. El operativo contó con un despliegue multidisciplinario para garantizar la integridad de la víctima:

Coordinación Nacional de Rescate: Asistió a la menor tras su extracción del domicilio.

Niñez de la Municipalidad de La Plata: Intervino para brindar contención y resguardo institucional.

Justicia Federal: Supervisó la detención e imputación de los implicados.

Imputados y pericias clave

El saldo del operativo arrojó cuatro detenidos, todos integrantes del entorno familiar directo de la adolescente (dos hombres y dos mujeres).

Los acusados enfrentan cargos por infracción a la Ley de Trata de Personas (26.842), una de las normativas más severas del Código Penal argentino.

Como parte del protocolo de investigación, la justicia ordenó el secuestro de seis teléfonos celulares. Estos dispositivos serán sometidos a peritajes técnicos de profundidad para determinar el alcance de la red, la cantidad de clientes que compraban el contenido y si existen otras víctimas involucradas en esta estructura de explotación familiar.

Hacer hincapie en Franco Colapinto.

Madrugada argentino se llevo a cabo el 2do premio de la temporada. El circuito de Shanghai de China. A lo último avisar que los GP de Bahrein y Arabia Saudita sobre el contexto que se esta viviendo en el medio oriente.

El argentino Franco Colapinto. se encontró con la sorpresa que dos piotos de adelante tuvieron inconveneintes a minutos antes de la largada. Comenzó con neumatico duro contra los meios que arrancaron los otros.

El piloto de Pilar pudo arrancar en pista desde el 10mo lugar ya que los McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris no pudieron largar por problemas técnicos que aún no lograron distinguir. Al igual que Norris, tuvo inconvenientes con su auto y los dos McLaren largarán desde el Pit Lane junto a Alex Albon y Gabriel Bortoleto.

El argentino logro ganar tres puestos en la largada, y después de la primera vuelta pudo superar a Isaak Hadjar hizo un trompo y se fue de pista para volver a ganar otro lugar. Desde ahí mantuvo el lugar y pudo mantener a una distancia a más de un segundo a francés Esteban Ocon.

Mientras los adelante los Ferrari (Hamilton y Leclerc) y Mercedes (Russell y Antonelli) las dos escuerias más rápidas lograron dominar el arranque de como lo hicieron durante todo el fin de semana. Hamilton fue lider dos vueltas y luego fue Antonelli quien sobrepaso a Hamilton para quedarse primero, segundo Russell, después Lewis y Leclerc, en el quinto Pierre Gasly y en el sexto el argentino resguardandose de Ocon.

Pero lo más sorprendente estaba por suceder, Franco Colapinto quedó en el segundo lugar. Luego de que Stroll sufriera inconvenientes en su auto y quedará fuera de carrera en medio de la pista, llegó la bandera amarilla de Safety Car. Lo cual los cinco que estaba adelante de él pararon en boxes y el con una estrategia diferente se mantuvo en carrera y quedó en segundo lugar detrás de Kimi Antonelli.

Tras tres vueltas con bandera amarilla en la vuelta a la velocidad, Colapinto pudo mantenerse en el segundo lugar durante os vueltas para batir un récord histórico parael automovilismo argentino.

En 1982 fue la última vez que un piloto argentino logró completar dos vueltas como escolta del lider. Fue un 23 de enero de 1982 y Carlos Alberto Reutemann (Williams) ocupó el 2º puesto. Al final de la carrera "Lole" llegó por detrás de Alain Prost (Renault) en el Gran Premio de Sudafrica. en el circuto de Kyalami

se vio la diferencia de neumaticos nnuevamente Hamilton, Leclerc y Russell pudieron superar a Franco, que pudo aguantar y mantener en linea de Ocon.

Adelante Antonelli se mantuvo en el primer lugar a pesar de la embestidas de los Ferrari, Hamilton y Leclerc en 18 vueltas.

Antonelli era un lider con una gran diferencia sobre los tres siguientes de la pista.

Y en el rueda a rueda, el argentino pudo defender de los permanentes ataques del francés. Ante esos ataques, el que logró achicar fue Bearman el que pudo acercarse junto a Gasly y todos se juntaron en una diferencia de 1.5 segundos. La clase defensivo de Colapinto supo hacerla y ejecutarla de manera exacta. Aunque los Haas siguieron de cerca al pilarense y en la vuelta 21 Oliver Bearman pudo superar a Colapinto. Colapinto y Ocon empezaba a sentir el desgaste de las vueltas de los neumaticos duros, ya que habían parado en el Safety Car.

En 24 vueltas Colapinto quedó 7mo. y desde ahí volvió a sufrir los embates de Ocon- Mientras arriba Leclerc superaba a su compañero de equipo y lograron una pelea entre los pilotos del mismo equipo. Russell desde el cuarto lugar le daba competencia. En la vuelta 27 Russell pudo aprovechr l pelea de los Ferrari para superar a Hamilton y en la 29 más atrás Ocon y Gasly superaban a Colapinto, y a su vez Gasly superaba a Ocon. En la 31 Ocon se metio en boxes para cambiar esos neumaticos de 30 vueltas. Colapinto seguía en su ritmo y no quería ingresar en boxes.

En la punta el italiano Antonelli seguía con un ritmo descomunal para mantener en el primer lugar. Russell empezaba a sacarle diferencia considerable a los autos rojos de la escuderia italiana.

En la vuelta 33 fue Colapinto quien ingreso y cambio a neumaticos medios. Y llegó lo inesperado a unos metros de su salida se toco con Ocon. El francés se quiso meter en un lugar donde no podía pasarlo al argentino. Y que rapidamente se hizo cargo "eso fue mi error", le dijo en la radio a su equipo. Con ese toque le impidio a Colapinto pelear por los puestos de puntos. Luego del roce el pilarense quedó 12mo. Tras unas vueltas llegó la sanción a Ocon de 10 segundos.

Ocon es un piloto que mayormente entra en complicaciones por su mal manejo a la hora de los sobrepasos. Es muy cuestionado por los fanáticos de la Formula UNO y por algunos pilotos, muchos recuerdan aquella recriminación que le hizo Max Verstappen hace unos años atras finalizada la carrera del GP Brasil en 2018.

En 38 vueltas lo único que había de entretenido era el mano a mano de Hamilton y Leclerc por el último lugar del podio. Porque Antonelli le sacaba una buena ventaja a Russell, y Russell a los piltoso de Ferrari.

Mientras tanto Colapinto, desde el puesto 12, lograba descontar vuelta a vuelta a Lindblad de Racing Bull y Sainz, de Williams. Lindblad ya daba indicios a su equipo sobre el desgaste de sus neumaticos. Y en la vuelta 42 Colapinto superaba al britanico para ubicarse 11ro con la ilusión de dar batalla por el útlimo lugar de los puntos.

Las distancias volvieron a tener a más de un segundo en los primeros lugares; Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc, Bearman, Verstappen, Gasly, Lawson, Hadjar, Sainz, pero Max dijo basta con su rendimiento no pudo seguir acelerando cuano lo supero Gasly y le daba esperanza a Colapinto. El cuatro veces campeón se retiro, siendo un total de ocho los pilotos que no pudieron terminar la carrera.