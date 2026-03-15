Misterio en Berisso: vecinos encontraron un cráneo humano en la zona de playa

Uno de los destinos predilectos para el descanso y la pesca en el partido de Berisso, se vio alterada este jueves por un hallazgo que despertó la inquietud de los residentes y turistas.

Vecinos que recorrían la zona costera se toparon con un cráneo humano que yacía sobre la arena, en un sector alcanzado habitualmente por las mareas.

Ante la impactante escena, los testigos dieron aviso inmediato a las autoridades. Dada la geografía del lugar, el personal policial debió coordinar un traslado fluvial para poder acceder al punto exacto del descubrimiento, ubicado en la franja de playa del delta berissense.

Una vez en la isla, los efectivos de seguridad, junto a peritos de la Policía Científica, establecieron un cordón de preservación para iniciar las tareas de rigor.

Los especialistas trabajaron en el relevamiento de la zona para determinar si existen otros restos óseos enterrados o si el cráneo fue arrastrado hasta ese sitio por la reciente crecida del Río de la Plata.

Hasta el momento, las fuentes del caso mantienen cautela respecto a la antigüedad del resto humano.

La investigación buscará determinar, mediante estudios forenses, si se trata de una pieza de data reciente —lo que podría vincularse a causas de desaparición de personas en la región— o si, por el contrario, corresponde a un contexto histórico o arqueológico, dada la dinámica de sedimentación de la costa berissense.

El cráneo fue retirado del lugar bajo protocolos judiciales y trasladado a la morgue para su correspondiente análisis.

La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones necesarias para intentar identificar el ADN y esclarecer el origen de este misterioso hallazgo en la costa platense.