El rugby de la URBA puso primera: triunfos de San Luis y Albatros en un debut difícil para los equipos de la ciudad

La ovalada volvió a volar en los campos de juego de la provincia y el inicio del torneo de la URBA dejó mucha tela para cortar entre los representantes de la capital bonaerense.

En un fin de semana cargado de adrenalina, el Top 14 y las categorías de ascenso mostraron que la competencia este año será de una exigencia máxima para los planteles platenses.

En la máxima categoría, el Top 14, los resultados no acompañaron.

Los Tilos, tras lo que fue un gran 2014 en el que estuvo cerca de meterse en semifinales, tuvo un arranque cuesta arriba en su visita a Don Torcuato, donde cayó ante el siempre candidato Hindú por un contundente 52-18.

Por su parte, en Manuel Gonnet, La Plata Rugby Club dio batalla en un encuentro vibrante pero no logró imponer su localía frente a Atlético del Rosario, tropezando por un ajustado 36-29.

San Luis y Albatros: las alegrías del fin de semana

La contracara de la jornada estuvo en la Primera A en el equipo de los Maristas quieren ser protagonistas y volver a la categoría lo antes posible.

En su reducto de La Cumbre, San Luis demostró solidez y carácter para superar a Deportiva Francesa por 39-31, sumando puntos vitales para arrancar el año con el pie derecho.

No tuvo la misma suerte Universitario, que en condición de visitante sufrió el poderío de Hurling y regresó a Gonnet con una derrota por 41-20.

Sin embargo, la noticia más destacada en términos de contundencia llegó desde la Segunda División. Albatros, en su esperado debut en la categoría tras el ascenso, dio una exhibición de rugby y superó con claridad a Tiro Federal de San Pedro por un aplastante 45-14. El equipo de Hernández dejó en claro que no llegó a la división solo para participar, sino para ser protagonista.

El debut del "Bulero": Berisso ya tiene fecha

En la ciudad vecina, la expectativa es total por el presente del Berisso Rugby Club. Luego de lograr el histórico ascenso el año pasado, el equipo de la franja se prepara para su estreno en la Tercera División.

Según el cronograma oficial, el "Bulldog" berissense hará su debut absoluto en la nueva categoría el próximo 11 de abril.

Deberá viajar para enfrentar a Almafuerte, en lo que promete ser un hito para el deporte de la ciudad, consolidando el crecimiento sostenido de la institución en los últimos años.