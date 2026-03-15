Peronismo en tensión: MDF y La Cámpora se enfrentan por el control del peronismo en 16 distritos

Este domingo 15 de marzo de 2026, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires atraviesa una jornada que trasciende la renovación de autoridades locales.

Con Axel Kicillof estrenando su cargo como presidente del PJ bonaerense, las urnas en 16 distritos funcionan como el escenario de una puja estratégica entre dos vertientes:

el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), brazo político que sostiene la proyección del Gobernador, y La Cámpora, el espacio referenciado en Máximo Kirchner y la conducción de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde la nueva cúpula partidaria confirmaron a este medio que la votación se desarrolla con "total normalidad". El clima interno, al menos en las formas, busca preservar la unidad institucional; de hecho, en los canales de comunicación del MDF.

Los dirigentes han volcado una catarata de saludos y gestos de respaldo a Kicillof, marcando el inicio de lo que consideran una "nueva etapa" de ordenamiento doctrinario y territorial.

La logística en las urnas

Para evitar que la fricción política se traduzca en escándalos judiciales, ambas estructuras aceitaron un operativo de fiscalización cruzada.

En cada uno de los distritos en disputa, se desplegaron dos delegados supervisores (uno por cada bando) con el fin de blindar la transparencia del escrutinio y prevenir denuncias de irregularidades que empañen el debut de Kicillof en la conducción.

El despliegue comenzó formalmente el sábado en la histórica sede de Matheu 130, donde los apoderados retiraron las urnas y el material electoral que hoy se distribuye en puntos neurálgicos como Morón, Junín, General Pueyrredón y Zárate, entre otros.

El mapa de las contienda territoriales

Originalmente, la contienda abarcaba 17 distritos, pero el viernes se desactivó la interna en Navarro.

Allí, la lista impulsada por el intendente del MDF, Facundo Diz, decidió bajarse, permitiendo la continuidad de Santiago Maggiotti al frente del PJ local.

Sin embargo, en el resto de la provincia, la disputa sigue abierta.

Los focos de mayor tensión

En la Primera Sección, los ojos están puestos en Morón, donde Claudio David Román y Paula Natalia Majdanski protagonizan uno de los duelos más significativos por el peso electoral del distrito.

En la Quinta Sección, la interna en General Pueyrredón (Mar del Plata) entre Daniel Di Bartolo y Adriana Donzelli asoma como otra prueba de fuego para medir la capacidad de movilización de las estructuras.

Por otro lado, la Cuarta Sección presenta un escenario fragmentado en Junín, con una inédita disputa a tres bandas entre Fernando Burgos, Cristina Tejo y Claudio Camilo, mientras que en Lincoln el histórico Jorge Abel Fernández mide fuerzas con Nicolás Rosas.

Una radiografía del nuevo equilibrio

Más allá de quién se quede con la llave de cada sede municipal, el resultado final de este domingo ofrecerá una fotografía nítida del poder real de Kicillof frente al kirchnerismo duro.