LA PLATA | Denuncian a un monaguillo de presunto abuso sexual a una adolescente de 14 años

Una grave denuncia por presunto abuso sexual y manipulación psicológica involucra a un joven de 24 años que se desempeñaba como monaguillo en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en calle 11 entre 45 y 46 de la ciudad de La Plata.

De acuerdo con la presentación judicial realizada por los padres de la víctima, una adolescente que actualmente tiene 14 años, los episodios denunciados habrían comenzado en 2024, cuando la menor tenía 12 años, y se habrían extendido hasta este año.

Según el relato familiar incorporado a la causa, la joven conoció al acusado dentro de la iglesia, donde asistía regularmente a misa y encuentros comunitarios. En ese ámbito se habría desarrollado el vínculo que, con el tiempo, derivó en una relación que los denunciantes describieron como asimétrica y manipuladora.

La denuncia se formalizó luego de que la madre de la adolescente revisara el teléfono celular de su hija y encontrara conversaciones que le generaron alarma.

Entre los mensajes detectados, el joven habría ejercido un control emocional y psicológico sobre la menor. Según la denuncia, en esos intercambios le prohibía hablar con otros varones y utilizaba frases como “soy tu dueño”. También habría manifestado que la “observaba mientras dormía”, en lo que los denunciantes interpretaron como una forma de intimidación basada en una especie de “pseudo complejo de Dios”.

Los hechos denunciados y la investigación judicial

Además de los mensajes hallados en el celular, los padres declararon ante las autoridades que en algunos encuentros el acusado habría realizado manoseos a la adolescente.

También se denunciaron episodios que habrían ocurrido a través de videollamadas. Según el testimonio presentado ante la Justicia, el monaguillo se habría masturbado frente a la menor, obligándola a observar durante la comunicación.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N.º 2, dirigida por la fiscal Betina Lacki. Esta fiscalía interviene regularmente en investigaciones penales relevantes dentro del departamento judicial de La Plata y ha llevado adelante otras causas complejas en la región.

La causa también tramita ante el Juzgado de Garantías N.º 1, que deberá evaluar las medidas judiciales que se dispongan durante la etapa de investigación.

Por el momento no trascendieron imputaciones formales ni medidas restrictivas contra el acusado, ya que el expediente se encuentra en etapa preliminar de recolección de pruebas.

De acuerdo con la información aportada por la familia, la adolescente se encuentra actualmente recibiendo tratamiento psicológico, una medida habitual en este tipo de procesos judiciales que buscan acompañar a las presuntas víctimas durante la investigación.

Los casos que involucran a menores y presuntos abusos en ámbitos institucionales suelen requerir pericias psicológicas, análisis de comunicaciones digitales y declaraciones testimoniales para reconstruir los hechos denunciados.

Hasta el momento, no se difundió públicamente la identidad del acusado, ni se conocen declaraciones oficiales de la parroquia o de autoridades eclesiásticas vinculadas al caso.

La investigación judicial continúa abierta y se esperan nuevas medidas probatorias que permitan determinar la veracidad de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades penales.