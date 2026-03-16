Marcha de antorchas en La Plata: docentes, no docentes y estudiantes de la UNLP salen a la calle por el financiamiento universitario

La comunidad universitaria de Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se prepara para una nueva jornada de protesta. El Frente Gremial Universitario de La Plata, integrado por la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (ADULP), la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), convocó a una marcha de antorchas para el martes 17 de marzo a las 18 horas.

La movilización comenzará con una concentración frente a la sede del Rectorado de la universidad, ubicada en 7 entre 47 y 48, desde donde los manifestantes marcharán para visibilizar su reclamo por presupuesto universitario, salarios dignos y condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad académica.

Según señalaron desde el frente gremial, la convocatoria busca reunir a docentes, trabajadores no docentes y estudiantes en una acción conjunta en defensa del sistema universitario público.

“No docentes, docentes y estudiantes nos organizamos para defender una universidad pública con presupuesto, salarios dignos y condiciones para enseñar, aprender y trabajar”, indicaron desde la organización.

La protesta se inscribe en un escenario de creciente tensión en el sistema universitario, atravesado por discusiones sobre el financiamiento estatal y por reclamos salariales de los distintos sectores laborales.

Paros y plan de lucha en la UNLP

La marcha de antorchas forma parte de un cronograma de medidas de fuerza que impactará en la actividad académica de la UNLP durante las próximas semanas.

En ese marco, el gremio docente confirmó un paro de actividades que se extenderá del 16 al 22 de marzo, lo que implica una semana completa sin clases en diversas facultades y dependencias de la universidad.

Por su parte, los trabajadores no docentes nucleados en ATULP anunciaron cinco jornadas de paro distribuidas entre marzo y abril. Las medidas de fuerza fueron programadas para los días 16 y 31 de marzo, y continuarán el 8, 17 y 23 de abril.

Estas acciones forman parte de un plan de lucha que busca presionar por mayor financiamiento para el sistema universitario y mejoras salariales para los trabajadores.

La capital bonaerense volverá así a convertirse en escenario de una movilización universitaria. Históricamente, La Plata ha sido uno de los principales centros de organización del movimiento estudiantil y docente en Argentina, especialmente en momentos de debate sobre el presupuesto educativo.

El eje central de la convocatoria es la defensa de la ley de financiamiento universitario, un instrumento que los gremios consideran clave para garantizar el funcionamiento del sistema educativo superior.

Desde el Frente Gremial Universitario remarcaron que el reclamo no solo apunta a los salarios, sino también a la sostenibilidad del sistema universitario público.

“La educación pública es un derecho del pueblo y una herramienta clave para el desarrollo del país”, señalaron desde el espacio gremial.

En ese sentido, advirtieron que “la ley de financiamiento universitario no se toca, se cumple”, una consigna que busca sintetizar el reclamo frente al contexto actual.

El comunicado también incluyó un llamado a la unidad de los distintos sectores universitarios para enfrentar lo que describen como un proceso de ajuste y desfinanciamiento.

“Frente al ajuste y el desfinanciamiento, unidad y organización para defender la universidad pública, gratuita y de calidad”, concluyeron.

Con este escenario, docentes, trabajadores y estudiantes volverán a movilizarse en La Plata, en una protesta que busca instalar en la agenda pública el debate sobre el presupuesto universitario y el futuro del sistema educativo superior en Argentina.