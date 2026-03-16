Aumenta el micro entre La Plata y Buenos Aires: cuánto costará viajar desde este lunes

Viajar entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires será más caro desde este lunes. El incremento en el valor de los boletos alcanza a las líneas de micros que conectan ambas ciudades y forma parte de una actualización tarifaria dispuesta por la Secretaría de Transporte.

La suba será del 7,6% y completa el esquema de aumentos que comenzó a aplicarse en febrero en distintas líneas de transporte público de jurisdicción nacional.

En total, el ajuste impacta en 104 líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Entre ellas se encuentran los servicios que realizan el recorrido entre la capital bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizados diariamente por miles de trabajadores y estudiantes.

En el caso específico de los servicios que conectan ambas ciudades, el aumento alcanza a las líneas 129, operada por Misión Buenos Aires, y 195, perteneciente a Metropol.

Cuánto costará el boleto desde este lunes

Hasta el momento, el valor del pasaje entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires era de $4.373.

Con la actualización tarifaria que comenzará a regir desde este lunes, el boleto pasará a costar alrededor de $4.700.

Esto significa que un pasajero que realiza el trayecto todos los días deberá destinar cerca de $9.400 por jornada únicamente para cubrir el viaje de ida y vuelta entre ambas ciudades.

El impacto económico no se limita solo a ese trayecto. En muchos casos, quienes utilizan estas líneas también necesitan realizar trasbordos dentro de cada ciudad, utilizando colectivos urbanos, subte u otros medios de transporte.

Ese escenario puede incrementar considerablemente el gasto diario en movilidad, especialmente para trabajadores y estudiantes que dependen del transporte público para cumplir con sus actividades cotidianas.

El corredor entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires es uno de los más utilizados del área metropolitana. Cada día lo recorren miles de personas que se trasladan por trabajo, estudio o trámites.

Las líneas 129 y 195 funcionan como un puente cotidiano entre la capital bonaerense y el principal centro administrativo, político y económico del país.

En ese contexto, cada modificación tarifaria tiene impacto directo en el presupuesto mensual de los usuarios, especialmente en un escenario donde el transporte público representa una parte significativa del gasto cotidiano.

El nuevo aumento se inscribe dentro de un proceso de actualizaciones periódicas en el sistema de transporte, que buscan ajustar las tarifas según los costos operativos del sector.

Sin embargo, para los usuarios frecuentes del corredor La Plata–Capital Federal, la medida se traduce en un incremento concreto en el costo de movilidad diaria, que ahora se acerca a los diez mil pesos por día solo en pasajes interurbanos.