Clausuran un mayorista de ropa en La Plata y se suspende una feria que había generado gran expectativa

Un reconocido mayorista de ropa de La Plata fue clausurado por autoridades municipales luego de constatarse que funcionaba sin el permiso ni la habilitación correspondiente. La decisión obligó a suspender la actividad comercial en el lugar y provocó la cancelación de una feria de indumentaria que había generado gran expectativa entre compradores locales.

De acuerdo con lo informado, el establecimiento no contaba con la habilitación exigida para desarrollar su actividad, motivo por el cual se dispuso la clausura del espacio. La medida tuvo consecuencias inmediatas sobre un evento que había sido promocionado intensamente en redes sociales durante los días previos.

La feria, que prometía ofertas y descuentos en prendas de vestir, había despertado interés entre vecinos y compradores de distintos puntos de la ciudad, lo que generó una fuerte circulación de publicaciones y comentarios en plataformas digitales.

Cambio de sede y suspensión definitiva

Tras conocerse la clausura del mayorista, los organizadores intentaron sostener la actividad trasladando el evento a otro punto de la ciudad. A través de la cuenta Urban Trip en redes sociales, comunicaron que la feria se realizaría finalmente en el Club Chacarita Platense, ubicado en 30 entre 73 y 74.

En el anuncio se informaba que el evento tendría lugar este domingo entre las 12 y las 20, con promociones especiales y descuentos para quienes pagaran en efectivo. La publicación circuló rápidamente entre los interesados y reactivó la expectativa de quienes planeaban asistir.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que la feria tampoco abriría en esa nueva sede. De este modo, el evento quedó definitivamente suspendido luego de la clausura del espacio donde originalmente se iba a realizar.

La cancelación dejó sin efecto una de las ferias de ropa que más difusión había alcanzado en los últimos días dentro del circuito comercial informal y promocional de la ciudad.

Por el momento, no se anunció una nueva fecha para su realización, mientras que la clausura del mayorista continúa vigente tras la constatación municipal de la falta de habilitación correspondiente.