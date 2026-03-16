ABSA aplicará cargos retroactivos en las boletas de agua de abril y mayo en la Provincia de Buenos Aires

Las próximas facturas del servicio de agua y cloacas en gran parte de la provincia de Buenos Aires incluirán cargos retroactivos, una medida que impactará directamente en las boletas de abril y mayo emitidas por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).

Según informó la empresa estatal, los montos adicionales corresponden a valores que no pudieron incorporarse en las facturas de febrero y marzo para los usuarios residenciales. La actualización se aplicará ahora como parte del nuevo esquema tarifario autorizado por el gobierno provincial.

El ajuste surge de la Resolución 66/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y del Decreto 127/2026, normas que habilitaron la actualización del cuadro tarifario y permitieron a la empresa comenzar a emitir las facturas de abril con los nuevos valores.

De acuerdo con los datos difundidos por la compañía, el impacto puede observarse en un ejemplo concreto: una persona usuaria residencial con servicio de agua y cloacas de rango 5 pagaba $15.347,28 durante febrero y marzo. Con el nuevo esquema, la factura de abril y mayo ascenderá a $27.623,88.

Ese monto se compone de dos partes:

$21.485,88 correspondientes al valor actualizado del servicio.

$6.138 en concepto de cargos retroactivos por los períodos anteriores.

Desde la empresa aclararon que este incremento será transitorio, ya que las boletas de junio y julio no incluirán los retroactivos. En esos meses la facturación estimada volverá a niveles cercanos al valor base del servicio.

Ajustes bimestrales y nueva fórmula de actualización

El esquema tarifario aprobado para 2026 introduce además un mecanismo de actualización bimestral que comenzará a aplicarse desde junio.

Las variaciones se calcularán mediante una fórmula polinómica vinculada a indicadores económicos, principalmente:

Índice de Salarios

Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) en los rubros “Energía Eléctrica” y “Sustancias y Productos Químicos”

Según explicó ABSA, este mecanismo busca acompañar la evolución de los costos de los insumos necesarios para la prestación del servicio, como energía y productos químicos utilizados en los procesos de potabilización.

Aun con este sistema de actualización periódica, la empresa señaló que las facturas posteriores a mayo deberían ubicarse por debajo de los montos registrados en abril y mayo, ya que en esos períodos se concentra el impacto del retroactivo.

El régimen tarifario forma parte de una discusión más amplia sobre el financiamiento del servicio de agua y cloacas en la provincia. ABSA presta servicio en decenas de municipios del interior bonaerense, donde la empresa viene reclamando ajustes para cubrir costos operativos e inversiones en infraestructura.

En paralelo con el nuevo esquema tarifario, la empresa anunció un cambio en el sistema de facturación: las boletas dejarán de enviarse en formato papel.

Los períodos con vencimiento en abril y mayo serán los últimos con factura física en los domicilios. A partir de junio, la empresa enviará boletas digitales, en cumplimiento de lo establecido por la Ley provincial 15.557.

Para recibir las facturas, las personas usuarias deberán registrar y mantener actualizado un domicilio electrónico. Quienes aún no hayan informado un correo electrónico podrán hacerlo mediante:

el Centro de Atención Telefónica de ABSA (0810-999-2272)

o en los Centros de Atención Personalizada de la empresa.

La digitalización total del sistema forma parte de la estrategia de modernización del servicio que la compañía impulsa para los próximos años.