Resultados Interna PJ: Kicillof ganó 10 distritos, La Cámpora 6, pero empataron en cantidad de votos

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires cerró este domingo una jornada electoral que redefine el mapa del poder territorial.
En lo que representó el bautismo de fuego para Axel Kicillof al frente de la estructura partidaria, el peronismo dirimió conducciones en 16 distritos clave, dejando un saldo favorable para el armado del Gobernador en su puja silenciosa pero persistente con el sector referenciado en Cristina Fernández de Kirchner.
Bajo un padrón de 129.861 afiliados, los comicios se desarrollaron con normalidad en 54 escuelas habilitadas. El sistema de reparto fue implacable:
Las listas ganadoras se alzaron con el 75% de los cargos, mientras que las minorías solo lograron representación allí donde superaron el piso del 25% de los votos válidos.
Los ganadores de la jornada: el avance del MDF
La disputa entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora tuvo capítulos de alto voltaje en el Conurbano y el interior:
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Morón: En una de las batallas más simbólicas, la lista del intendente Lucas Ghi logró imponerse sobre la de Paula Majdanski, referente de La Cámpora. El resultado blinda el liderazgo local del oficialismo moronense frente a las pretensiones de la organización de Máximo Kirchner.
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San Nicolás: El abogado Sebastián Vignoles, alineado con el MDF, se quedó con la presidencia del PJ local tras derrotar a la nómina del kirchnerismo duro. Una victoria estratégica en un distrito tradicionalmente complejo.
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Junín: Fernando Burgos se alzó con la conducción, consolidando una posición de peso en la Cuarta Sección Electoral.
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Coronel Suárez y Tornquist: Hubo sorpresas en el sur provincial. Damián Alberto Meier venció a la lista apadrinada por el histórico intendente Ricardo Moccero en Suárez, mientras que Alberto José Musso se impuso en Tornquist ante Juan Carlos Gisler.
En Balcarce, la interna tuvo un tinte particular: la competencia se dio entre dos vertientes del propio Movimiento Derecho al Futuro, donde Sergio Fabián Aranaga terminó venciendo a Eduardo Jorge Guzmán.
El triunfo del kirchnerismo duro en MDQ
Fernanda Raverta consiguió retener el control del PJ de Mar del Plata y derrotó a la lista respaldada por Axel Kicillof. Daniel Di Bártolo, candidato por la lista 'Patria si, colonia no' le ganó a la lista del Movimiento Derecho al Futuro que había armado Gustavo Pulti.
El triunfo de Raverta impacta de lleno con el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la línea interna del gobernador dentro del peronismo. Esa fuerza venía ganando fuerza para disputarle a Raverta el año próximo el control de las listas en Mar del Plata.
Pero además, en esta elección se ponían en juego importantes espacios de poder que hoy están en manos de Raverta. Se trata de cargos relevantes en el puerto, en Ioma, en Punta Mogotes, en el Casino y en el Museo Mar.
Son cargos de nivel provincial, que están en manos de Raverta y que desde el MDF reclaman. Tras el triunfo difícilmente Kicillof pueda quitarle a la referente de La Cámpora.
Un termómetro hacia 2027
Estas elecciones no fueron un trámite administrativo más. Funcionaron como un test de fuerzas necesario para que el kicillofismo mida su capacidad de movilización frente al aparato de La Cámpora.
Con 155 mesas constituidas, la jornada permitió al Gobernador validar su conducción provincial con triunfos en territorios donde el kirchnerismo buscaba marcar la cancha.
Sin embargo, no todo fue competencia en las urnas. En Navarro, la interna se desactivó tras la renuncia de una candidata, y en Tigre, la lista del intendente local quedó fuera de juego por decisión de la Junta Electoral, dejando el camino libre al massismo.
El saldo final entrega una primera radiografía del equilibrio de fuerzas: Kicillof sale fortalecido con terminales propias en distritos del interior, mientras que La Cámpora retiene núcleos duros pero sufre retrocesos en distritos donde el MDF logró traccionar la estructura municipal.
Primera sección
En Morón, uno de los distritos más observados de la jornada, se impuso Claudio Román, dirigente del MDF respaldado por el intendente Lucas Ghi. La lista camporista encabezada por Paula Majdanski -apoyada por el exintendente Martín Sabbatella- obtuvo la minoría, en una elección que reflejó la disputa política entre ambos dirigentes.
En Tres de Febrero, el triunfo fue para el dirigente de La Cámpora, Juan Debandi, quien retuvo la conducción del PJ local al imponerse al exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia, candidato del Movimiento Derecho al Futuro.
Otra de las internas más tensas se registró en San Miguel, donde se impuso Santiago Fidanza, dirigente del espacio del ministro Andrés “Cuervo” Larroque dentro del MDF. Fidanza superó al actual presidente del PJ local Juanjo Castro, cercano al ministro Gabriel Katopodis, y al kirchnerista Héctor “Gallego” Fernández.
Segunda sección
En la Segunda sección electoral las tres internas quedaron en manos del Movimiento Derecho al Futuro.
En San Nicolás, la lista encabezada por Sebastián Vignoles se impuso frente a la dirigente de La Cámpora, Cecilia Comerio.
En Zárate, el actual titular del PJ local Leandro Matilla logró renovar su liderazgo al derrotar a Ana María Almirón, vinculada políticamente al senador Sergio Berni y a la diputada Agustina Propato.
En San Antonio de Areco, el triunfo fue para Martín Lobos, quien superó al dirigente camporista Ramiro Ramallo.
Tercera sección
En Magdalena, único distrito de la sección con competencia, La Cámpora obtuvo un triunfo muy ajustado.
La candidata Mirna Gurina se impuso con 51,5% de los votos frente al dirigente del MDF, Juan Carlos García, en una elección que se resolvió por 19 votos.
Cuarta sección
En Junín, la interna se resolvió con la victoria de Fernando “Turi” Burgos, quien encabezó una lista con apoyos de La Cámpora, sectores del Frente Renovador y dirigentes del peronismo local.
Detrás quedaron Claudio Camilo, del Sindicato de Trabajadores Municipales, y Cristina Tejo, vinculada a agrupaciones cercanas al MDF.
En Lincoln, el triunfo fue para el exintendente y actual presidente del PJ local Jorge Fernández, quien se impuso por amplia diferencia al dirigente del Movimiento Derecho al Futuro, Nicolás Rosas.
Quinta sección
En Mar del Plata, el distrito con mayor padrón de la jornada, se registró uno de los resultados más esperados. Allí ganó Daniel Esteban Di Bartolo, candidato del sector de La Cámpora que conduce la senadora provincial Fernanda Raverta.
La lista camporista se impuso frente a la nómina del MDF encabezada por Adriana Donzelli, respaldada por el exintendente Gustavo Pulti.
En Balcarce, en cambio, el triunfo quedó en manos del dirigente del Movimiento Derecho al Futuro, Sergio Aranaga, quien derrotó a Eduardo Guzmán en una interna entre sectores del propio espacio.
En Lobería, la victoria fue para José Orbaiceta, representante del MDF.
Sexta sección
Uno de los resultados destacados se dio en Coronel Suárez, donde el dirigente local Damián Meier se impuso frente a la lista impulsada por el intendente Ricardo Moccero, que llevaba como candidata a María Alesandra Santarossa.
En Tornquist, el triunfo fue para Alberto Musso, dirigente alineado con el exintendente Sergio Bordoni, del Frente Renovador, quien derrotó al histórico dirigente justicialista Juan Carlos Gisler.
Séptima sección
En la Séptima sección electoral los resultados favorecieron al Movimiento Derecho al Futuro.
En Roque Pérez, el exintendente Homero Salas se impuso en una elección extremadamente ajustada —por apenas un voto— frente a Eliana Gasparini, candidata del kirchnerismo.
En Saladillo, el triunfo fue para Fabián Salguero, también del MDF, quien derrotó al candidato de La Cámpora, Diego Yanson, respaldado además por sectores del Frente Renovador.
Mitad para cada uno
Las 16 internas del PJ bonaerense dejaron un escenario con victorias repartidas entre el kicillofismo, La Cámpora y dirigentes territoriales, en una jornada que funcionó como termómetro del peso de cada sector dentro del peronismo provincial. Los resultados también reflejaron el peso del poder local, con intendentes y referentes territoriales que lograron imponer a sus candidatos en varios distritos, mientras que en otros casos las listas respaldadas por jefes comunales no lograron imponerse.
A nivel provincial, el proceso interno del peronismo bonaerense alcanzó una lista de unidad. Tras las elecciones partidarias en los distritos donde hubo competencia, el gobernador Axel Kicillof asumirá la presidencia del Partido Justicialista bonaerense, en reemplazo del diputado nacional Máximo Kirchner, quien pasará a presidir el Congreso partidario.
La nueva estructura del PJ provincial se conformó mediante una lista de unidad que incluye a la vicegobernadora Verónica Magario y al intendente de Lomas de Zamora Federico Otermín como vicepresidentes, mientras que el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, ocupará la secretaría general. En ese esquema también tendrá un rol relevante el intendente de La Plata, Julio Alak, quien acompaña el proceso de reorganización partidaria impulsado por el gobernador.
De esta manera, las internas en los 16 municipios funcionan como el cierre del proceso previo a la asunción formal de Kicillof al frente del PJ bonaerense, en una etapa en la que el oficialismo busca reorganizar su estructura política en el principal distrito electoral del país. (Fuente: Ambito.com)