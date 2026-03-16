Resultados Interna PJ: Kicillof ganó 10 distritos, La Cámpora 6, pero empataron en cantidad de votos

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires cerró este domingo una jornada electoral que redefine el mapa del poder territorial.

En lo que representó el bautismo de fuego para Axel Kicillof al frente de la estructura partidaria, el peronismo dirimió conducciones en 16 distritos clave, dejando un saldo favorable para el armado del Gobernador en su puja silenciosa pero persistente con el sector referenciado en Cristina Fernández de Kirchner.

Bajo un padrón de 129.861 afiliados, los comicios se desarrollaron con normalidad en 54 escuelas habilitadas. El sistema de reparto fue implacable:

Las listas ganadoras se alzaron con el 75% de los cargos, mientras que las minorías solo lograron representación allí donde superaron el piso del 25% de los votos válidos.

Los ganadores de la jornada: el avance del MDF

La disputa entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora tuvo capítulos de alto voltaje en el Conurbano y el interior:

Morón: En una de las batallas más simbólicas, la lista del intendente Lucas Ghi logró imponerse sobre la de Paula Majdanski , referente de La Cámpora. El resultado blinda el liderazgo local del oficialismo moronense frente a las pretensiones de la organización de Máximo Kirchner .

San Nicolás: El abogado Sebastián Vignoles , alineado con el MDF, se quedó con la presidencia del PJ local tras derrotar a la nómina del kirchnerismo duro. Una victoria estratégica en un distrito tradicionalmente complejo.

Junín: Fernando Burgos se alzó con la conducción, consolidando una posición de peso en la Cuarta Sección Electoral.

Coronel Suárez y Tornquist: Hubo sorpresas en el sur provincial. Damián Alberto Meier venció a la lista apadrinada por el histórico intendente Ricardo Moccero en Suárez, mientras que Alberto José Musso se impuso en Tornquist ante Juan Carlos Gisler.

En Balcarce, la interna tuvo un tinte particular: la competencia se dio entre dos vertientes del propio Movimiento Derecho al Futuro, donde Sergio Fabián Aranaga terminó venciendo a Eduardo Jorge Guzmán.

El triunfo del kirchnerismo duro en MDQ

Fernanda Raverta consiguió retener el control del PJ de Mar del Plata y derrotó a la lista respaldada por Axel Kicillof. Daniel Di Bártolo, candidato por la lista 'Patria si, colonia no' le ganó a la lista del Movimiento Derecho al Futuro que había armado Gustavo Pulti.

El triunfo de Raverta impacta de lleno con el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la línea interna del gobernador dentro del peronismo. Esa fuerza venía ganando fuerza para disputarle a Raverta el año próximo el control de las listas en Mar del Plata.

Pero además, en esta elección se ponían en juego importantes espacios de poder que hoy están en manos de Raverta. Se trata de cargos relevantes en el puerto, en Ioma, en Punta Mogotes, en el Casino y en el Museo Mar.

Son cargos de nivel provincial, que están en manos de Raverta y que desde el MDF reclaman. Tras el triunfo difícilmente Kicillof pueda quitarle a la referente de La Cámpora.

Un termómetro hacia 2027

Estas elecciones no fueron un trámite administrativo más. Funcionaron como un test de fuerzas necesario para que el kicillofismo mida su capacidad de movilización frente al aparato de La Cámpora.

Con 155 mesas constituidas, la jornada permitió al Gobernador validar su conducción provincial con triunfos en territorios donde el kirchnerismo buscaba marcar la cancha.

Sin embargo, no todo fue competencia en las urnas. En Navarro, la interna se desactivó tras la renuncia de una candidata, y en Tigre, la lista del intendente local quedó fuera de juego por decisión de la Junta Electoral, dejando el camino libre al massismo.

El saldo final entrega una primera radiografía del equilibrio de fuerzas: Kicillof sale fortalecido con terminales propias en distritos del interior, mientras que La Cámpora retiene núcleos duros pero sufre retrocesos en distritos donde el MDF logró traccionar la estructura municipal.

Primera sección En Morón, uno de los distritos más observados de la jornada, se impuso Claudio Román, dirigente del MDF respaldado por el intendente Lucas Ghi. La lista camporista encabezada por Paula Majdanski -apoyada por el exintendente Martín Sabbatella- obtuvo la minoría, en una elección que reflejó la disputa política entre ambos dirigentes.

En Tres de Febrero, el triunfo fue para el dirigente de La Cámpora, Juan Debandi, quien retuvo la conducción del PJ local al imponerse al exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia, candidato del Movimiento Derecho al Futuro.

Otra de las internas más tensas se registró en San Miguel, donde se impuso Santiago Fidanza, dirigente del espacio del ministro Andrés “Cuervo” Larroque dentro del MDF. Fidanza superó al actual presidente del PJ local Juanjo Castro, cercano al ministro Gabriel Katopodis, y al kirchnerista Héctor “Gallego” Fernández.