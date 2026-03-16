El "blindaje" de Berisso bajo sospecha: ola de robos ocultos, papelones oficiales y la inseguridad sacuden al casco céntrico

No más lejos de la realidad parece estar Fabian Cagliardi, la distancia entre el discurso oficial y la realidad de las calles parece ensancharse cada vez más en Berisso.

Durante los últimos quince días, el casco céntrico de la ciudad fue escenario de una seguidilla de hechos delictivos que, pese a su gravedad y violencia, no fueron reportados por los canales oficiales de comunicación del municipio ni de las fuerzas de seguridad locales.

El "cerrojo" informativo no impidió que el malestar vecinal estallara. Entre los hechos más alarmantes se encuentran robos de bicicletas con uso de violencia y constantes arrebatos de celulares a menores de edad en plena vía pública.

A esto se le suma una problemática que golpea el corazón de la comunidad: el robo sistemático a establecimientos escolares, un delito que deja a cientos de chicos sin recursos básicos y que tampoco ha sido transparentado por las autoridades.

El Parque Cívico: de la fiesta municipal al asalto

Uno de los episodios que mayor indignación generó tuvo como víctima a un menor de edad en el Parque Cívico. El joven acababa de participar en una bicicleteada organizada por la propia Municipalidad de Berisso.

Al finalizar el evento, en una zona supuestamente custodiada y bajo el alcance de las cámaras de seguridad, delincuentes le sustrajeron su bicicleta con total impunidad.

"Te invitan a participar de una actividad saludable y a la vuelta te asaltan en la cara de todos", reclamó un familiar de la víctima, poniendo el foco en la ineficacia del sistema de monitoreo en puntos neurálgicos de la ciudad.

El insólito caso de la camioneta fúnebre: desmentidas y papelón

Sin embargo, el punto máximo de tensión y confusión se dio con el robo de una camioneta perteneciente a una conocida cochería local. El hecho, de ribetes macabros, incluyó el traslado de una persona fallecida que se encontraba en el interior del vehículo al momento del hurto.

Lo que debió ser un operativo de recuperación inmediata se transformó en un escándalo comunicacional.

El Secretario de Seguridad municipal salió inicialmente a negar el hecho de forma pública, descalificando las versiones que circulaban.

No obstante, minutos más tarde, el propio responsable de la casa fúnebre desmintió al funcionario y confirmó el robo, dejando a la gestión de Seguridad en una posición de extrema debilidad y falta de coordinación.

El discurso de Cagliardi: cifras vs. realidad

En la reciente apertura de sesiones ordinarias, el intendente Fabián Cagliardi intentó retomar la iniciativa política destacando la inversión en equipamiento.

"En los últimos tres años hemos comprado 43 patrulleros, algo inédito para nuestra ciudad", señaló el jefe comunal ante los concejales.

Además de la flota vehicular, Cagliardi anunció:

La incorporación de 50 nuevas cámaras de monitoreo.

El avance de operativos contra el narcotráfico.

El proyecto de un destacamento de policía vial para controlar rutas y accesos estratégicos.

Pese a los anuncios, el discurso del intendente no fue claro respecto al manejo operativo del área de seguridad, que hoy se encuentra bajo la lupa.

Los vecinos denuncian que la cantidad de patrulleros no se traduce en mayor presencia efectiva y que las cámaras, según los hechos recientes, parecen ser "adornos" que no logran prevenir ni ayudar en la captura inmediata de los delincuentes en pleno centro.