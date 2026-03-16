En La Plata el HCD realizará una sesión especial por el 24 de marzo: la oposición anticipó un faltazo masivo

El Concejo Deliberante de La Plata se prepara para una semana de intensa actividad legislativa que combinará la agenda ordinaria con una fuerte carga simbólica y política.

Bajo la conducción de Marcelo Galland, el cuerpo fue convocado para sesionar el próximo jueves 19 de marzo y, apenas 24 horas después, realizar la sesión especial en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Sin embargo, lo que tradicionalmente ha sido un acto de consenso institucional en la ciudad, este año —al cumplirse el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976— estará atravesado por una fractura sin precedentes.

Los siete ediles de La Libertad Avanza (LLA) y los dos integrantes del bloque PRO ya notificaron oficialmente que no asistirán a la sesión homenaje del viernes 20.

El eje del conflicto: ¿Homenaje o uso político?

Desde los bloques opositores argumentan que el oficialismo —referenciado en el intendente Julio Alak— utiliza la fecha para criticar la gestión del Gobierno nacional y realizar un "uso partidario" de los derechos humanos.

Esta determinación marca un quiebre histórico, ya que es la primera vez que un sector mayoritario de la oposición decide vaciar la sesión especial, un encuentro que varios de los actuales ausentes solían integrar en años anteriores.

La sesión está prevista para realizarse en la ex Comisaría Quinta, sitio que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura y que hoy funciona como Espacio de la Memoria.

Allí, habitualmente, se distinguen a personalidades locales por su labor en la defensa de los derechos humanos, una tradición que este año se llevará adelante solo con la presencia del oficialismo y aliados.

Marcha técnica: Comisiones y Prosecretarías

Más allá de la tensión política por la efeméride, el Deliberativo platense logró avanzar en su esquema administrativo. Tras la apertura de sesiones realizada por Alak, se pusieron en marcha las 13 comisiones permanentes y se designaron los cargos operativos clave:

Prosecretaría Legislativa

Prosecretaría Administrativa

Prosecretaría de Desarrollo Institucional

El jueves 19, durante la segunda sesión ordinaria, se espera que comiencen a tratarse los primeros proyectos que obtuvieron dictamen durante las reuniones de comisión de martes y miércoles pasados, en lo que será el primer round legislativo de un año que promete ser altamente polarizado.