50º Aniversario del 24 de Marzo: guía completa de actividades y marchas en la capital bonaerense

Este 24 de marzo no es un aniversario más. Se cumplen 50 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976, medio siglo de una fecha que marcó a fuego la identidad política y social de la Argentina.

En este contexto de "bodas de oro" con la memoria, La Plata —una de las ciudades más golpeadas por la represión dictatorial— se prepara para una conmemoración masiva que excederá la tradicional marcha a Plaza de Mayo.

Desde intervenciones artísticas en barrios emblemáticos como Meridiano V hasta el estreno de series documentales, la capital provincial se convierte en un mapa de resistencia cultural.

Las actividades, que ya comenzaron, buscan involucrar a las nuevas generaciones a través de formatos innovadores, como el documental "Invencibles", donde niños platenses entrevistan a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Los 30 años de H.I.J.O.S. y la campaña de Abuelas

Uno de los puntos altos de la agenda será el festejo por las tres décadas de trayectoria de la agrupación H.I.J.O.S. La Plata. Para celebrarlo, presentarán una serie de 30 capítulos que repasa su lucha histórica por el juicio y castigo a los culpables.

La cita es este martes a las 17:00 en el Edificio Sergio Karakachoff.

Por su parte, las Abuelas de Plaza de Mayo lanzaron la campaña nacional "Florecerán Pañuelos", una iniciativa que busca inundar las calles y espacios públicos con el símbolo máximo de la lucha por la identidad, reforzando la búsqueda de los nietos que aún faltan encontrar.

Calendario de la Memoria: ¿A dónde ir?

La agenda platense ofrece propuestas para todos los días de la semana, combinando lo académico con lo popular: