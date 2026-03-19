Franco Colapinto a un paso de acelerar en el Gálvez: gestiones avanzadas para una exhibición en abril

Franco Colapinto, el piloto que devolvió a la Argentina al mapa de la Fórmula 1, podría presentarse ante su público en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez a fines de abril.

Las gestiones, que involucran al equipo Alpine y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, buscan aprovechar un bache inesperado en el calendario de la máxima categoría para concretar una exhibición que promete ser masiva.

La oportunidad surgió tras la confirmación de la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, debido al complejo contexto geopolítico en Medio Oriente.

Este cambio de planes dejó al "Circo" de la F1 con semanas de inactividad, espacio suficiente para que el equipo francés y el entorno del piloto de Pilar analicen la viabilidad de cruzar el Atlántico para un evento promocional en suelo argentino.

La confirmación oficial: "Hay gestiones en marcha"

El secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad, Fabián Turnes, fue el encargado de ponerle voz oficial a la ilusión de los fanáticos. En diálogo con el programa MK Registrado, el funcionario admitió que las conversaciones están avanzadas.

“Lo de Franco es un condimento, hace que todos nos ilusionemos. Estamos terminando de ver con Alpine y el equipo de Franco. Son procesos que se dan en función de llegar a la Fórmula 1”, explicó Turnes, destacando que este tipo de eventos refuerzan el vínculo comercial y deportivo del piloto con su país.

El Gálvez se prepara para la "Colapintomanía"

De concretarse, sería la primera vez que Colapinto gire en el mítico trazado porteño desde su salto definitivo a la F1. El evento no solo tendría un carácter deportivo, sino también estratégico para sus patrocinadores, permitiendo que miles de hinchas que lo siguen por televisión cada madrugada puedan verlo —y escucharlo— en directo.

Si bien restan definir cuestiones logísticas y de seguros (un monoplaza de F1 requiere un despliegue técnico de alta complejidad), la voluntad de todas las partes parece estar alineada.

Para Colapinto, sería necesario un "mimo" de los argentinos antes de encarar la gira europea; para la Ciudad, una oportunidad de oro para mostrar un Autódromo Gálvez renovado y con estándares internacionales.