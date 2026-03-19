El armado de Larroque se impuso en la "interna de la interna" y relegó al kirchnerismo en San Miguel

La jornada electoral del Partido Justicialista en San Miguel funcionó como un laboratorio de lo que hoy es la interna del peronismo bonaerense.

Con un padrón de 25.312 afiliados, la disputa no fue solo contra el kirchnerismo, sino que se centró en una feroz pulseada dentro del propio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el esquema que sostiene la proyección de Axel Kicillof.

Finalmente, la victoria quedó en manos de Santiago Fidanza, actual subsecretario de Organización Comunitaria en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Con este resultado, el sector que conduce Andrés "Cuervo" Larroque logra desplazar a la conducción anterior y consolidar una terminal directa del kicillofismo puro en un territorio clave del conurbano.

A pesar de que el kicillofismo fue dividido a las urnas, su volumen electoral fue tan alto que la lista del kirchnerismo, encabezada por Héctor "Gallego" Fernández (secretario General de Peronismo Militante), no logró entrar en la pelea principal y terminó relegada al tercer lugar.

La verdadera contienda se dio entre las dos nóminas del MDF:

Santiago Fidanza (Línea Larroque): Ganador de la contienda.

Juanjo Castro (Línea Katopodis): Hasta ayer presidente del PJ local, obtuvo la minoría con una relación de fuerzas estimada en un 60% a 40% frente al ganador.

La elección en San Miguel estuvo lejos de ser un trámite cordial. Los sectores que responden a los ministros bonaerenses Larroque e Infraestructura (Gabriel Katopodis) se sacaron chispas durante toda la campaña: Denuncias por recursos, acuerdos rotos y la sombra municipal.

El nuevo mapa del PJ local

Con este triunfo, el kicillofismo no solo retiene el partido, sino que lo "reorganiza" bajo la conducción de la Mesa y el esquema de Larroque, alejándolo de la influencia de La Cámpora y el kirchnerismo tradicional.

Para Castro, quedar con la minoría significa un retroceso en su liderazgo territorial, aunque su bloque mantendrá presencia en el consejo partidario.