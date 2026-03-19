Larreta rompe el silencio y hace indicar que se relanará su candidatura porteño en una tregua con Macri

El escenario político de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para un sismo de magnitud con la reaparición pública de Horacio Rodríguez Larreta.

Este lunes, el exjefe de Gobierno (2015-2023) será el invitado central en el programa de Carlos Pagni (Odisea Argentina, LN+), donde se espera que oficialice su plan para volver a competir por el sillón de la calle Uspallata.

Larreta, quien tras su derrota en la interna presidencial del 2023 optó por un perfil bajo y una banca en la Legislatura porteña, aún no ha tenido rodaje parlamentario debido al extenso receso estival.

Sin embargo, su intención de regresar al Ejecutivo local nunca fue un secreto. Esta movida busca capitalizar su experiencia de gestión en un territorio que hoy siente la presión del crecimiento de La Libertad Avanza.

La orden de Macri: "No le peguen a Horacio"

Uno de los datos más llamativos de este relanzamiento es el cambio de clima dentro del PRO. Según trascendió en las últimas horas, Mauricio Macri habría bajado una orden directa a la tropa propia: "No le peguen a Horacio".

Este giro estratégico responde a una necesidad de supervivencia del "partido amarillo". Ante el temor fundado de que los libertarios logren arrebatarle al PRO su "casa matriz" —la Ciudad que gobierna de forma ininterrumpida desde 2007—, el expresidente busca recomponer filas y evitar que las internas terminen por desintegrar el espacio.

Los desafíos de Larreta

El camino de Larreta no será sencillo. Deberá convivir con la actual gestión de Jorge Macri y revalidar su liderazgo ante un electorado porteño que se ha mostrado volátil. Sus próximos pasos incluyen:

