Día Mundial del Trabajo Social: una labor silenciosa que busca transformar comunidades

El Día Mundial del Trabajo Social se celebra cada año el tercer martes de marzo, una fecha establecida durante la Asamblea Mundial realizada en Salvador de Bahía en 2008. Desde entonces, la efeméride busca reconocer el aporte de los trabajadores sociales en distintos países y reforzar el valor de su intervención en problemáticas sociales complejas.

La iniciativa fue promovida por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, organismo que agrupa a profesionales del sector en todo el mundo. La organización definió además un tema anual para orientar la reflexión y las acciones de la jornada.

Para 2025, el lema elegido es “Fortalecer la solidaridad intergeneracional para un bienestar duradero”. El concepto apunta a destacar la importancia del cuidado mutuo entre generaciones, el respeto por la experiencia acumulada y la transmisión de saberes que permitan construir sociedades más justas y sostenibles.

Una profesión centrada en la transformación social

El trabajo social se orienta a intervenir en la realidad cotidiana de comunidades, familias o grupos sociales que enfrentan diferentes desafíos. El objetivo central es identificar problemáticas sociales, promover soluciones y generar oportunidades de mejora colectiva.

En ese marco, el trabajador o trabajadora social actúa como un agente de cambio, capaz de analizar contextos sociales complejos y acompañar procesos de transformación. Su labor puede desarrollarse en instituciones públicas, organizaciones sociales, ámbitos educativos o proyectos comunitarios.

La tarea implica detectar carencias, evaluar necesidades y articular recursos para mejorar las condiciones de vida de los grupos con los que se trabaja. Al mismo tiempo, busca fortalecer las capacidades propias de cada comunidad para que puedan construir soluciones sostenibles.

En el ámbito académico, universidades y centros de formación también participan activamente en la difusión de la fecha. Un ejemplo es el fotomontaje realizado por docentes y estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Comillas, una de las iniciativas que acompañan la jornada con actividades de sensibilización.

La celebración del Día Mundial del Trabajo Social funciona así como una oportunidad para visibilizar una profesión que opera muchas veces de forma silenciosa, pero que resulta clave en la construcción de sociedades más equitativas y solidarias.