Corte de luz programado en Villa Elisa: cuándo será y a qué zonas afectará

La jornada del martes 17 de marzo estará marcada por tareas de mantenimiento en el servicio eléctrico en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata. Según se informó, los trabajos se desarrollarán entre las 8:30 y las 17 horas en la zona de calle 419 y 14, un sector residencial que podría verse afectado por cortes temporales de suministro.

Este tipo de intervenciones forman parte de los operativos de mejora y mantenimiento de la red eléctrica, fundamentales para garantizar la calidad del servicio en el mediano y largo plazo. Sin embargo, durante su ejecución, es habitual que se realicen interrupciones preventivas del suministro, con el objetivo de resguardar la seguridad del personal técnico que trabaja en el lugar.

Desde el área correspondiente se aclaró que las tareas podrían ser reprogramadas en caso de condiciones climáticas adversas, una práctica habitual en este tipo de operativos que dependen de factores externos como lluvias o tormentas eléctricas.

El operativo previsto en Villa Elisa se inscribe dentro de un esquema más amplio de mantenimiento que suelen realizar las empresas distribuidoras de energía en distintos puntos del conurbano y el interior bonaerense. Estas acciones incluyen desde la revisión de líneas de media y baja tensión hasta el reemplazo de componentes deteriorados.

En este contexto, los vecinos de la zona de 419 y 14 podrían experimentar cortes parciales o totales del servicio eléctrico durante el horario estipulado. Por este motivo, se recomienda:

Desconectar artefactos eléctricos sensibles para evitar daños ante eventuales picos de tensión.

Prever alternativas en caso de depender de dispositivos eléctricos durante ese horario.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles cambios en el cronograma.

Este tipo de anuncios, aunque rutinarios, suelen generar impacto en la dinámica cotidiana de los barrios. Comercios, trabajadores remotos y familias organizan sus actividades en función de estos cortes programados, que si bien son temporales, requieren planificación previa.

A falta de mayor información oficial, no se detallaron las calles específicas afectadas dentro del radio mencionado, por lo que se sugiere a los residentes del área tomar precauciones generales.