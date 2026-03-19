Las Lobas se quedaron con el "1", mientras que Estudiantes y Banco lucharán por la permanencia

Del 13 al 15 de marzo se vivió una definición no apta para cardíacos en la Liga Argentina Femenina.

La última fecha de la fase regular dejó saldos opuestos para los equipos de la región: la gloria del liderazgo absoluto para Gimnasia y la preocupación de la permanencia para Estudiantes y Banco Provincia.

Las Lobas: Dueñas de la fase regular

Gimnasia y Esgrima La Plata llegaba con un objetivo claro: arrebatarle el primer puesto a Sonder. El equipo de calle 4 no dejó dudas y mostró su jerarquía en dos escenarios complejos.

Primero, venció a Ferro en Caballito por un contundente 3-0 y luego, en el Polideportivo, repitió el marcador ante Vélez.

Gracias a estas dos victorias y a un mejor coeficiente de sets, las Triperas desplazaron a Sonder y terminaron como las únicas líderes del torneo.

Ahora, esperan la confirmación de las fechas para los Play Off, donde enfrentarán a Ferro (8°) en una llave al mejor de tres encuentros.

Estudiantes y Banco: A revalidar el lugar en la elite

La otra cara de la moneda la vivieron los otros dos representantes platenses, que no pudieron escapar de la zona baja.

Estudiantes de La Plata mantenía una luz de esperanza para evitar la permanencia, pero debía ganar sus dos encuentros de visitante. No pudo ser:

cayó ajustadamente ante Vélez por 3-2 (derrota que selló su destino) y luego sufrió un 3-0 ante Ferro. El conjunto albirrojo deberá ahora jugar el cuadrangular por la salvación.

Banco Provincia ya llegaban a esta instancia condenadas a luchar por la categoría. En sus últimos compromisos, cayeron por 3-1 ante River y 3-1 ante Boca.

El equipo de City Bell buscará hacerse fuerte en la siguiente ronda para evitar el descenso a la Liga Nacional de Voleibol Femenino (LNVF).

Lo que viene: Play Off y Permanencia

Con el cierre de la etapa regular, la tabla de posiciones quedó definida. Los siete equipos que acompañarán a Gimnasia en la lucha por el título son: Sonder, Bell, San Isidro, Boca, Villa Dora, San Lorenzo y Ferro.

Por su parte, la Zona Permanencia se dividirá en dos grupos:

Triangular: Se disputará en Bahía Blanca con la participación delas Pinchas junto a Bahiense y Vélez. Cuadrangular: Se llevará a cabo en las instalaciones de River Plate, donde participarán Banco Provincia frente a las locales, Náutico de Rosario y