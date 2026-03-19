Cipayismo territorial al palo: Mariel Fernández lanzó su carrera a la Gobernación bonaerense abriendo un local en CABA

En la política argentina, los símbolos suelen ser tan determinantes como los votos. Por eso, el movimiento realizado por Mariel Fernández en las últimas horas no pasó inadvertido para el ojo entrenado de la política bonaerense: para formalizar su intención de gobernar la provincia de Buenos Aires, la jefa comunal de Moreno eligió abrir las puertas de su comando de campaña en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El local de la agrupación "Reconquista", ubicado en Combate de los Pozos 102, se erige ahora como la base de operaciones desde donde la intendenta pretende "reconquistar" el territorio provincial. La decisión de instalarse a metros del Congreso de la Nación responde a una lógica estratégica clara: centralizar la discusión política en el epicentro de la visibilidad mediática y el "círculo rojo", buscando proyectar su gestión local hacia una escala nacional y provincial.

La inauguración funcionó como el puntapié inicial de una serie de recorridas que Fernández realizará por los 135 distritos bonaerenses. Sin embargo, el dato político central es la geolocalización de su ambición. Al inaugurar un local partidario en CABA para tratar de ser gobernadora de la PBA, la intendenta reconoce que la disputa por el sillón de Dardo Rocha se nutre, en gran medida, de los acuerdos y la exposición que solo ofrece la capital del país.

"Me parece bien que haya muchos y muchas dirigentes del peronismo recorriendo la provincia de Buenos Aires", soltó Fernández ante una militancia que cortó la calle en pleno territorio porteño. Para la intendenta, la carrera hacia el 2027 ya comenzó y su "búnker" en territorio de Jorge Macri será la aduana necesaria para validar su nombre frente a las estructuras partidarias nacionales.

El evento, que ocurrió apenas 24 horas después de las internas del PJ bonaerense en 16 municipios, contó con un aval de peso pesado que resonó en toda la cuadra. A través de un audio enviado especialmente, Cristina Fernández de Kirchner bendijo el espacio y la figura de la intendenta.

La expresidenta no solo destacó la gestión de Fernández en Moreno, sino que celebró el nombre elegido para el espacio político. "Están acá en CABA, a pocas cuadras de San José 1111... inaugurando un nuevo espacio político para el peronismo. Me gusta mucho el nombre elegido, Reconquista. Forma y contenido", expresó la exmandataria.

Este audio de CFK actúa como un salvoconducto político. Mientras Mariel Fernández expande su radio de acción fuera de los límites de su distrito, el apoyo explícito del Instituto Patria le otorga la "chapa" necesaria para sentarse a la mesa de los aspirantes naturales a la sucesión de Axel Kicillof, quien por ley no podrá renovar su cargo en 2027.

A pesar de las tensiones que atraviesan al peronismo, Fernández logró montar una escena de unidad absoluta. El local de "Reconquista" se convirtió en un imán para todas las tribus del movimiento. Allí convivieron figuras que hoy mantienen matices profundos sobre la conducción del partido.

La presencia de Carlos Bianco (Ministro de Gobierno de Kicillof) y Mariano Recalde (referente porteño y nacional de La Cámpora) en un mismo acto bajo el liderazgo de Fernández, envía un mensaje potente al resto de los intendentes: Mariel es una figura de síntesis.

Acompañaron también los jefes comunales Gustavo Menéndez (Merlo), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), junto a referentes como la diputada provincial Mayra Mendoza (Quilmes) y el diputado nacional Jorge Taiana.

Por el lado de los espacios sociales, el Movimiento Evita (espacio al que pertenece Mariel Fernández) mostró su músculo con la presencia de Emilio Pérsico y Patricia Cubría. Esta amalgama de sectores es el activo que Fernández planea llevar a cada rincón de la provincia, utilizando su nuevo local en la Capital como centro de logística y coordinación política.

En su discurso, Mariel Fernández fue enfática en la necesidad de evitar las persecuciones internas y fortalecer la "fraternidad" militante. "Por defensa propia no se puede avalar la persecución política de ningún dirigente", marcó, adelantando que el peronismo estaría presente en Comodoro Py para acompañar a CFK en la mañana de este martes.

La jefa comunal de Moreno no ocultó su entrega al proyecto: "Estoy dispuesta, como lo dije una vez en Moreno, a dar mi vida al servicio de este pueblo". Con esta mística, y con un búnker estratégico en el corazón de CABA, Fernández inicia la "Reconquista" de la provincia, convencida de que el camino a la gobernación bonaerense, paradójicamente, se empieza a pavimentar desde las veredas de la Capital Federal.