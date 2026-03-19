Conflicto sin fin en Acerías Berisso: el nuevo apoderado de la acería bajo la lupa por amedrentar trabajadores

El conflicto laboral en Acerías Berisso ha ingresado en una fase de extrema hostilidad. Los trabajadores de la emblemática planta local denunciaron públicamente que el nuevo apoderado de la firma envió una serie de amenazas directas.

En la misma advirtien que recurrirá a las fuerzas públicas para ordenar detenciones ante cualquier intento de los empleados de acercarse a la fábrica.

Esta situación de intimidación se da en un contexto desesperante para las familias de los operarios. Según el comunicado difundido por los trabajadores, la empresa mantiene deudas salariales desde octubre, incluyendo sueldos, aguinaldos y vacaciones no gozadas.

"Los trabajadores no somos delincuentes: solo exigimos nuestros salarios, nuestros puestos de trabajo y respeto", sentenciaron los damnificados.

Un conflicto que arrastra meses de abandono

La crisis en Acerías Berisso no es nueva. La planta cerró sus puertas el año pasado, dejando a decenas de operarios en un limbo legal y económico: sin tareas asignadas, pero también sin los ingresos necesarios para subsistir.

A pesar de las asambleas y las movilizaciones para visibilizar el reclamo, la patronal ha optado por el silencio o, como en este último caso, por la vía de la coerción.

La mayor preocupación de los trabajadores actuales radica en las versiones que indican que la firma tendría planes de retomar la producción en el corto plazo.

Sin embargo, la intención de la empresa no sería reincorporar a los operarios históricos que hoy mantienen el reclamo, sino contratar personal vinculado directamente a la patronal.

Los denunciantes alertaron que se pretende mantener la misma estructura de supervisión que, según ellos, fue responsable del fracaso productivo anterior.

"Quieren reactivar la planta ignorando a quienes la sostuvimos durante años y a quienes hoy nos deben meses de trabajo", señalaron con indignación.

Ante el intento de amedrentamiento, los empleados ratificaron que continuarán con su plan de lucha. Rechazaron cualquier tipo de intimidación y remarcaron que su presencia en las inmediaciones de la fábrica responde estrictamente a la defensa de sus derechos laborales y al reclamo por lo adeudado.