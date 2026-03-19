Otro cruce a nado sobre el Río de La Plata: una nadadora estableció un nuevo récord histórico

El Río de la Plata fue testigo este domingo de una de las proezas más impresionantes de la natación de aguas abiertas de los últimos años.

Mayte Puca, la nadadora oriunda de Bariloche, completó el cruce del estuario uniendo Colonia del Sacramento (Uruguay) con las costas de Punta Lara (Argentina), estableciendo una nueva plusmarca histórica para la disciplina.

La travesía, que comprende una distancia aproximada de 42 kilómetros en línea recta —sujetos siempre a las derivas y corrientes del río—, comenzó en plena madrugada.

Puca se lanzó al agua a las 4:00 AM desde la costa uruguaya, manteniendo una cadencia de brazadas asombrosa que no decayó a pesar del desgaste acumulado y las condiciones variables del río.

El fin de un récord de seis años

El logro de Puca no solo destaca por la resistencia, sino por la velocidad. Al tocar suelo argentino, el cronómetro marcó 9 horas, 6 minutos y 31 segundos. Con este tiempo, la barilochense pulverizó el récord previo que pertenecía a la multicampeona mundial Pilar Geijo, quien en 2018 había registrado 9 horas, 33 minutos y 50 segundos.

Esta victoria contra el reloj coloca a Mayte Puca en la cima de la natación rioplatense, superando por casi 27 minutos una marca que parecía inalcanzable para la actual generación de nadadores.

El cruce se realizó bajo la supervisión y organización de Nadando Argentina, en el marco del ambicioso proyecto "Triple Corona del Fin del Mundo".

Esta iniciativa busca potenciar los desafíos de aguas abiertas en puntos estratégicos del país y el Cono Sur, exigiendo a los deportistas una preparación física y mental de élite.

Para Puca, esta victoria en el Río de la Plata representa un paso fundamental en su carrera profesional, consolidándose como una de las referentes indiscutidas de la especialidad y llevando la bandera de Bariloche a lo más alto del deporte nacional.