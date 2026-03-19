Fuertes tormentas avanzan hacia La Plata: impresionante sistema severo se acaba de gestar muy cerca del AMBA

Las condiciones meteorológicas en la provincia de Buenos Aires presentan un escenario inestable, con tormentas que avanzan desde el centro-oeste hacia el área de La Plata, donde se espera su impacto luego del mediodía.

De acuerdo con la información disponible, continúa vigente el Nivel de Alerta y Respuesta (NAR) amarillo, lo que implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes en actividades cotidianas.

#URGENTE | Un impresionante sistema severo se gesta sobre el territorio. El mismo afectando el centro de la provincia de Buenos Aires, en dirección el NE.



➤ Ráfagas +100 km/h

➤ Granizo dañino



Las chances sobre #AMBA y #Rosario son luego del mediodía, con intensidad a definir. pic.twitter.com/GD9YFfupCN — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) March 17, 2026

El frente de tormenta podría estar acompañado por ráfagas de viento, un factor que incrementa el riesgo en zonas urbanas debido a la posible caída de ramas, objetos sueltos o dificultades en la circulación.

El nivel amarillo dentro del sistema de alertas meteorológicas indica eventos de intensidad moderada a potencialmente significativa, que pueden afectar de manera puntual a la población.

En este contexto, se recomienda: Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas

Asegurar objetos que puedan volarse

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Extremar precauciones al circular

Si bien no se trata del nivel más alto de alerta, la persistencia del fenómeno y su desplazamiento hacia zonas densamente pobladas como La Plata lo convierten en un evento a seguir de cerca.

Mejora a la tardecita y baja la temperatura

Según las previsiones, las condiciones comenzarán a mejorar hacia el final de la tarde, cuando el sistema de tormentas se desplace fuera de la región.

Este cambio estará acompañado por un descenso de la temperatura, lo que marcará el ingreso de una masa de aire más fresco tras el paso del frente inestable.

En términos meteorológicos, este tipo de dinámica responde a un patrón habitual: el avance de un frente frío que provoca tormentas en su fase activa y luego estabiliza las condiciones atmosféricas.