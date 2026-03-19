Caja negra de la batalla cultural: Fundación Faro, de Agustín Laje, mayor inversora de pauta libertaria sin declarar fondos

Lanzada en noviembre de 2024 con una cena de gala que contó con la presencia estelar de Javier Milei, la Fundación Faro Argentina ha logrado en tiempo récord lo que a otras organizaciones les toma décadas:

Convertirse en el pulmón publicitario más influyente del ecosistema oficialista.

Sin embargo, su meteórico ascenso está marcado por una profunda opacidad financiera que despierta interrogantes sobre el origen de sus recursos.

La fundación, que emergió sobre la estructura de la antigua Fundación Valorar tras un recambio total de autoridades, se ha posicionado como la punta de lanza de la "batalla cultural" que pregona el Gobierno.

Bajo la dirección de Agustín Laje, un referente de la nueva derecha y actor central en la difusión de narrativas conservadoras,

Faro no solo promueve el liberalismo económico, sino que financia campañas directas contra la comunidad LGBT, migrantes y a favor de reformas estructurales como la ley penal juvenil.

Millones en las sombras

Los números que maneja la organización son impactantes. A través de su cuenta satélite denominada “Ratio”, la Fundación Faro desembolsó la suma de $1.079 millones (aproximadamente US$ 821 mil) en publicidad electoral dentro de las plataformas de Meta (Facebook e Instagram).

Este nivel de gasto la posiciona como la segunda mayor inversora en publicidad política del país, siendo superada únicamente por la Jefatura de Gabinete de la Nación. Lo curioso —y alarmante para los organismos de control— es que esta fenomenal masa de dinero se mueve sin que existan balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

La falta de transparencia parece ser una política institucional. Ante las consultas realizadas por equipos de investigación periodística como Chequeado, ni Laje ni los directivos de la fundación brindaron respuestas sobre:

El origen de sus ingresos totales durante 2024 y 2025.

Si reciben financiamiento externo de organizaciones internacionales.

Sus métodos de recaudación para sostener una pauta que compite de igual a igual con el Estado Nacional.

Conexión internacional

Faro no es un fenómeno aislado. Forma parte de una red global de think tanks de derecha que conectan a la Argentina con espacios como la CPAC en Estados Unidos y diversas organizaciones conservadoras en Europa.

Esta inserción internacional refuerza las sospechas sobre posibles aportes de fundaciones extranjeras que buscan apuntalar el experimento libertario en el Cono Sur.

Aunque la opacidad en las fundaciones vinculadas a la política es un patrón que ha afectado históricamente tanto al peronismo como al macrismo, el caso de Fundación Faro destaca por la magnitud de su gasto en un contexto de fuerte ajuste y por su rol central en la comunicación directa del pensamiento presidencial.