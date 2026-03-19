Fuerte accidente en Ensenada: una moto chocó a un 275 | VIDEO

Ocurrió durante la mañana de hoy en la ciudad de Ensenada, cuando un motociclista chocó con un micro en la esquina del camino Néstor Kirchner y Ex Combatientes de Malvinas.

Rápidamente llegó la policía y, posteriormente, el SAME. Se constató que el conductor se encontraba consciente con varios golpes por lo que fue derivado al hospital Cestino de Ensenada. Se encuentra fuera de peligro según informó Noticias Ensenada.