Una verdulería de La Plata tiene mejores precios y variedad que el Mercado Central | VIDEO

En momentos en que los argentinos nos ajustamos hasta límites insospechados en todos los ítems posibles, incluyendo temerariamente hasta los alimentos, en medio de una recesión alarmante, buscar precios se ha transformado en una actividad diaria e imprescindible para casi todos los sectores sociales en los que se estratifica nuestra comunidad.

PrimeraPagina.info salió a la caza de comercios con ofertas, promociones especiales, descuentos por cantidad, con especial énfasis en el rubro comestibles. Y como dicen que la realidad suele superar a la ficción, en nuestro caso encontramos una verdulería de La Plata que tiene mejores precios y variedad que el Mercado Central de Buenos Aires.

Se trata de N&M Autoservicio, que está ubicado en la avenida 19 entre 522 y 523 de La Plata, en un inmenso local más de 500 metros cuadrados, totalmente ocupados por miles de kilos de frutas y verduras de altísima calidad, con costos minoristas inigualables y unos números aún mejores en el caso de compras mayoristas, que se inician a partir de cantidades relativamente pequeñas para lo que es la actividad.

Allí se proveen miles de platenses, berissenses y ensenadenses con compras para consumo familiar, así como grupos de vecinos, amigos o parientes que juntan sus pedidos en uno y consiguen, por cantidad, precios mayoristas. También adquieren cajones de frutas y verduras los propietarios de una enorme cantidad de pequeñas y medianas verdulerías de la región del Gran La Plata, tanto por sus costos como por la calidad de sus productos.

Con nuestro equipo de exteriores recorrimos N&M Autoservicio de la mano de su joven y emprendedor dueño, Nelson Mendoza, quién nos mostró personalmente cada rincón del majestuoso local de ventas, ubicado, como decíamos al princiapio, en la avenida 19 entre 522 y 523 de La Plata, donde se pueden apreciar tanto la calidad premium de sus productos, como la cantidad de mercadería disponible y está abierto todos los días de 6 a 21 horas.

De acuerdo a nuestro trabajo de investigación periodística podemos decir que N&M autoservicio es sin duda el proveedor de frutas y verduras más grande, con mejores precios y con calidad premium en todos sus productos de todo el Gran La Plata y se ubica en el podio si consideramos a todo el AMBA. Pasen y vean el video que oportunamente transmitimos en vivo desde la sede central de N&M Autoservicio en La Plata.