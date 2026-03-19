Aumenta el estacionamiento medido en La Plata y crece el debate político por su futuro

El Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) de La Plata vuelve al centro de la escena política y urbana. A partir de este miércoles 18 de marzo, entró en vigencia un aumento en las tarifas, una decisión que impacta de lleno en el bolsillo de quienes utilizan el espacio público para estacionar en zonas céntricas y comerciales de la ciudad.

El nuevo esquema establece tres franjas horarias con valores diferenciados:

De 7 a 10 horas: 600 pesos

De 10 a 14 horas: 1000 pesos

De 14 a 20 horas: 600 pesos

Se trata de una actualización que reconfigura el costo del estacionamiento en las horas de mayor demanda —especialmente el tramo de 10 a 14—, donde el valor se incrementa significativamente. Este tipo de segmentación tarifaria responde a una lógica habitual en sistemas urbanos: encarecer los momentos de mayor circulación para desalentar la permanencia prolongada y favorecer la rotación vehicular.

El SEM no es una política reciente. Fue creado en 1993 y modificado en 2008, consolidándose como una herramienta de ordenamiento del tránsito en áreas clave de la ciudad. Sin embargo, su funcionamiento, alcance y eficacia han sido objeto de críticas recurrentes, tanto desde sectores políticos como desde usuarios.

En este contexto, el aumento tarifario no solo implica una actualización económica, sino que reaviva una discusión estructural sobre el modelo de movilidad urbana en La Plata.

El debate tomó forma institucional en el Concejo Deliberante a partir de iniciativas impulsadas por concejales de distintos espacios políticos.

Por un lado, el concejal Gustavo Staffolani (UCR) presentó un proyecto para crear el Régimen de Bonificación del Estacionamiento Medido y Pago para Turistas. La propuesta busca incentivar la actividad turística mediante un beneficio concreto:

Bonificación del estacionamiento por hasta 48 horas por vehículo y por estadía

Aplicable exclusivamente dentro de las zonas alcanzadas por el SEM

Vigente solo en días y horarios en los que rige el sistema

El proyecto aclara que este beneficio no exime del cumplimiento de las normas de tránsito, lo que mantiene intacto el marco regulatorio en materia de seguridad vial. La iniciativa se inscribe en una lógica de promoción económica: reducir costos para visitantes con el objetivo de fomentar el consumo en la ciudad.

En paralelo, el concejal Nicolás Morzone (PRO) avanzó con una propuesta de mayor alcance: derogar el sistema actual y reemplazarlo por un Plan Integral de Ordenamiento del Estacionamiento en la vía pública.

Según el planteo, el objetivo es:

Mejorar la circulación vehicular

Optimizar el uso del espacio público

Favorecer la actividad comercial y urbana

Este enfoque sugiere una crítica de fondo al SEM como herramienta vigente, abriendo la puerta a un rediseño completo del sistema. En términos políticos, la propuesta introduce un eje de discusión más profundo: si el problema es el valor del estacionamiento o el modelo en sí mismo.