Berisso: la Balandra fue escenario del primer acuatlón "Corremos por la Memoria"

En un emotivo marco que unió el paisaje natural de nuestra costa con la reivindicación histórica, se llevó a cabo la primera edición de "Corremos por la Memoria".

La playa La Balandra recibió a más de 60 competidores que desafiaron las aguas del Río de la Plata y los senderos del monte en una prueba de Acuatlón declarada de Interés Municipal.

La competencia, que contó con categorías individuales y en postas, puso a prueba la resistencia de los atletas locales y de ciudades vecinas con un circuito exigente:

Natación: 800 metros en aguas abiertas.

Pedestrismo: 5 kilómetros de carrera por la zona costera.

Fiel al espíritu de las organizaciones convocantes, la inscripción tuvo un fin benéfico: cada participante aportó dos alimentos no perecederos. Todo lo recolectado será destinado a un comedor de Berisso, reforzando el lazo entre el deporte y la asistencia comunitaria.

Un puente hacia la Memoria

Desde el Sindicato de Guardavidas del Río de la Plata (SiGuR), destacaron que esta carrera busca unir los elementos identitarios de Berisso —el río, el monte y el deporte— con la lucha por los Derechos Humanos.

En vísperas de cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura militar, el evento funcionó como un homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. "Para nuestro sindicato, la bandera de ellas es nuestra bandera. Es nuestro humilde homenaje por los que están, por los que no están y por los que vendrán", expresaron desde la organización.

Trabajo conjunto

La jornada fue posible gracias a la labor de la comisión directiva del sindicato, los trabajadores que colaboraron en la logística y el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad.

Los organizadores agradecieron también a los sponsors que hicieron posible la premiación y el soporte técnico de la carrera.

Bajo la consigna "Memoria, Verdad y Justicia. ¡Nunca Más!", Berisso demostró que el deporte es también una herramienta poderosa para mantener vivo el recuerdo y fortalecer la democracia.