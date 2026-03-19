Alexander Medina tras la victoria de Estudiantes: "Tener un triunfo es tranquilizador, pero falta mucho trabajo"

La noche mendocina trajo el aire que Alexander Medina necesitaba para trabajar con mayor serenidad. Tras el 2-1 de Estudiantes de La Plata sobre el conjunto local, el "Cacique" brindó una conferencia de prensa donde combinó la satisfacción por el resultado con un crudo análisis sobre las falencias que aún muestra su equipo, especialmente en el retroceso.

Autocrítica en la victoria: "Fue el partido que más sufrimos"

Medina no esquivó los problemas defensivos. A pesar de haber sumado de a tres, reconoció que la solidez mostrada en las derrotas anteriores se desvaneció por momentos en el Malvinas Argentinas.

"En el primer tiempo hubo situaciones que nos incomodaron, fue el partido en el que más sufrimos en defensa y también en el que más generamos", analizó el DT.

El entrenador puntualizó sobre "errores groseros en pelotas fáciles" y fallas en las marcas, atribuyendo parte de esta irregularidad al poco tiempo de trabajo acumulado: 4 partidos en apenas 20 días. Para el "Cacique", el rendimiento individual fue dispar, aunque rescató la capacidad de creación ofensiva del equipo.

Variantes tácticas: Línea de 3 y doble nueve

Uno de los puntos más destacados de la charla fue el anuncio de posibles cambios estructurales en el corto plazo. Medina dejó en claro que no se ata a un solo sistema y que el plantel cuenta con los perfiles necesarios para mutar el dibujo táctico.

Línea de 3: "Es una posibilidad real porque creo que tenemos las características perfectas para jugar así" , afirmó, sugiriendo que busca mayor protección en el fondo sin resignar proyección.

Doble Nueve: También deslizó la chance de jugar con dos referentes de área para ganar peso en el ataque.

El ajuste sobre Tiago Palacios

Sobre el cierre, el técnico explicó un movimiento clave que cambió la dinámica del partido en Mendoza. Notó que Tiago Palacios estaba sufriendo el desgaste físico al tener que perseguir a Saavedra (volante rival con gran desdoble).

Para liberarlo, Medina ordenó que Mikel Amondarain se hiciera cargo de esa marca, desplazando a Palacios hacia el centro para que pudiera explotar el juego entre líneas con mayor libertad.