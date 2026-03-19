Gimnasia se queda sin arqueros: Julián Kadijevic se lesionó y habrá debut absoluto ante Atlético Tucumán

Las alarmas se encendieron de forma definitiva en Estancia Chica. Lo que comenzó como un rumor de pasillo terminó de confirmarse este martes por la tarde a través del parte oficial del Cuerpo Médico de Gimnasia y Esgrima La Plata:

El plantel profesional pierde a dos piezas clave por lesión, dejando al equipo en una situación de extrema vulnerabilidad de cara a la próxima fecha.

El "baldazo" de Kadijevic y el factor Insfrán

La noticia más sensible para la estructura de Fernando Zaniratto es la baja de Julián Kadijevic.

El arquero suplente, que asomaba como la opción natural para custodiar los tres palos, sufrió un inusual cuadro de doble lesión: edema en el músculo sóleo derecho y otro en el gemelo izquierdo.

Esta situación se vuelve crítica debido a que Nelson Insfrán, el titular habitual, aún no cuenta con el alta médica para reincorporarse al equipo en el compromiso del próximo viernes.

Sin sus dos principales guardametas, el cuerpo técnico se vio obligado a buscar soluciones de emergencia en la cantera.

Hora de debut para Máximo Cabrera

Ante este panorama de "arco vacío", el viernes por la noche en el Estadio Monumental José Fierro será el escenario de un estreno absoluto.

Máximo Cabrera, quien viene de ocupar un lugar en el banco de suplentes en el Juan Carmelo Zerillo el pasado fin de semana, será el encargado de defender el arco del Lobo ante Atlético Tucumán.

Cabrera, un juvenil que hasta hace poco alternaba en la Reserva, pasará sin escalas a la responsabilidad de la Primera División en uno de los estadios más calientes del fútbol argentino.

Además del arco, el Lobo también confirmó la baja del referente Lucas Castro, lo que obliga a Zaniratto a rearmar no solo la defensa sino también la generación de juego.

Análisis de la situación médica

La seguidilla de lesiones musculares en el plantel vuelve a poner bajo la lupa la preparación física en un calendario exigente. El caso de Kadijevic es particularmente llamativo por afectar ambos miembros inferiores simultáneamente, lo que demandará un proceso de recuperación que lo marginará de las canchas por varias semanas.