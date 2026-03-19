Cayó en La Matanza un implicado por el espectacular intento de robo al Banco Nación de La Plata

La investigación por el audaz intento de robo a la sucursal del Banco Nación de La Plata, ubicada en calle 4 entre 35 y 36, sumó un capítulo determinante en las últimas horas.

Efectivos de la DDI La Plata lograron la detención de un hombre de 36 años en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, acusado de integrar la banda que en julio de 2025 intentó saquear el tesoro de la entidad bancaria.

El hecho que dio origen a la causa caratulada como “Robo calificado en poblado y en banda en grado de tentativa” ocurrió durante una madrugada de julio del año pasado.

Según consta en la denuncia realizada por la gerencia del banco, al menos tres delincuentes lograron ganar los techos del edificio y acceder estratégicamente al sector de cajas fuertes.

La precisión del ingreso sugería una planificación profesional; sin embargo, un detalle técnico frustró el botín: el humo generado por el uso de una amoladora para violentar el acero activó los sensores de incendio.

Ante la inminente llegada de la policía, los malvivientes huyeron por donde vinieron, dejando tras de sí herramientas de corte pero sin lograr sustraer un solo peso.

La pista de los "autos blancos" y el GPS

La pesquisa, dirigida por el fiscal Patricio Barraza (UFI N°6), se centró en un minucioso análisis de cámaras de vigilancia, tanto públicas como privadas.

Los investigadores detectaron la presencia de dos vehículos sospechosos: un Fiat Cronos y un Toyota Yaris, ambos de color blanco.

La inteligencia criminal permitió determinar una modalidad mixta para evitar ser rastreados: uno de los rodados utilizaba patentes robadas, mientras que el otro había sido contratado a través de una empresa de alquiler.

Fue precisamente el cruce de datos tecnológicos y el historial de GPS de estos vehículos lo que permitió fijar un domicilio en el oeste del Gran Buenos Aires.

Con el aval del Juzgado de Garantías N°4 de Juan Pablo Masi, se procedió al allanamiento en San Justo.

Allí, además de la detención del sospechoso, la policía secuestró un teléfono celular, prendas de vestir que coinciden con las filmaciones y herramientas compatibles con las utilizadas en el banco.

El detenido, cuya identidad se preserva por el avance de la causa, cuenta con antecedentes penales por delitos de similares características, lo que refuerza la hipótesis de una banda dedicada específicamente a golpes contra entidades financieras.

La investigación continúa abierta para dar con los otros tres cómplices plenamente identificados.