Scaloni sacude la lista: convoca a Tomás Palacios y vuelven "históricos" para enfrentar a Guatemala

La Selección Argentina ya tiene sus nombres para la única cita de la Fecha FIFA de marzo.

El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer una lista de 28 futbolistas con un marcado acento en el recambio generacional y la consolidación de figuras del ámbito local, en medio de un contexto complejo por la cantidad de bajas de peso debido a lesiones en las principales ligas del mundo.

El "Efecto Pincha" y la sorpresa de Avellaneda

Sin dudas, el dato que más resuena en la ciudad de las diagonales es la primera convocatoria de Tomás Palacios. El joven defensor de Estudiantes de La Plata vive un presente soñado y su citación premia la solidez defensiva que viene mostrando en el equipo de Eduardo Domínguez.

Junto a él, aparece Gabriel Rojas, el lateral de Racing Club, quien también hace su debut absoluto en las listas de la Mayor, ganándole la pulseada a otros nombres con mayor rodaje en el ciclo.

Retornos necesarios y una "enfermería" preocupante

Ante la ausencia de figuras rutilantes, Scaloni optó por repatriar a soldados de mil batallas. Reaparecen en la nómina Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Juan Musso, junto a la ratificación de Leonardo Balerdi, quien busca asentarse definitivamente en la zaga central.

Sin embargo, la lista está condicionada por una lista de lesionados que asusta. Siete piezas fundamentales quedaron fuera por problemas físicos:

Ataque: Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Matías Soulé y Emiliano Buendía.

Defensa y Medio: Lisandro Martínez, Juan Foyth y Giovani Lo Celso.

Los que perdieron su lugar

En la vereda opuesta, el "cuchillo" de Scaloni pasó por nombres que venían ganando terreno pero que esta vez verán el partido por TV. Entre los "borrados" destacan Franco Mastantuono, la joya de River, junto a Medina, Panichelli, Kevin Mac Allister y el arquero Walter Benítez.

Argentina se medirá ante Guatemala el próximo 31 de marzo en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), en lo que será el único examen antes de las competencias oficiales de mitad de año.