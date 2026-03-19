Escándalo en La Plata: denuncian prostitución y presunta venta de drogas en un departamento de 23 y 58

La tranquilidad de un sector residencial de La Plata se vio abruptamente interrumpida en las últimas horas, cuando un grupo de vecinos decidió alertar a las autoridades por una situación que, según indicaron, se venía repitiendo desde hacía tiempo en un departamento ubicado en la zona de 23 y 58.

De acuerdo con el testimonio de quienes residen en el edificio y sus alrededores, durante la madrugada se escuchaban gritos, gemidos y ruidos constantes provenientes de una vivienda situada en el segundo piso. La persistencia de estos episodios derivó en una denuncia formal que activó la intervención de fuerzas de seguridad.

Tras el llamado, se hizo presente en el lugar personal de la fuerza pública de control urbano, acompañado por efectivos policiales. Según lo informado, se llevó adelante un allanamiento en el departamento señalado, en el marco de sospechas que iban más allá de una simple alteración del orden.

Los vecinos denunciaron que en la vivienda se estaría ejerciendo la prostitución, y además señalaron la posible existencia de venta de estupefacientes, lo que elevó el nivel de gravedad de la intervención.

Durante el procedimiento, la zona fue rodeada por móviles de la patrulla municipal, generando un importante despliegue que llamó la atención de quienes transitaban por el lugar y de otros residentes del barrio.

Una vez finalizado el allanamiento, la situación no se calmó. Por el contrario, según relataron testigos, la mujer denunciada arremetió con virulencia contra los vecinos que habían dado aviso a las autoridades.

Este episodio derivó en una escena de alta tensión, con gritos y enfrentamientos verbales que se extendieron incluso después del retiro parcial de las fuerzas de seguridad.

El conflicto, que comenzó puertas adentro, terminó así trasladándose al espacio público, consolidando un escenario escandaloso que alteró el descanso nocturno y las primeras horas de la mañana de este jueves