Cayó el “Clan Funes”: desarticulan una organización narco familiar con fuerte arraigo en barrios platenses

Un operativo de gran escala llevado adelante por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado permitió desarticular en la ciudad de La Plata a una organización narcocriminal de tipo familiar conocida como el “Clan Funes”, una estructura que, según fuentes oficiales, operaba con un alto grado de consolidación territorial y logística.

La investigación, enmarcada en la IPP N° 06-00-002049-26/00 y con intervención de la UFIyJ N° 18 a cargo del fiscal Hugo Néstor Tesón y el Juzgado de Garantías N° 4 del juez Juan Pablo Massi, logró establecer que el grupo tenía presencia activa en barrios como Villa Sicardi, San Carlos, Altos de San Lorenzo y La Unión, donde había logrado instalar un esquema sostenido de comercialización de estupefacientes.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es la configuración familiar de la organización, un rasgo que, según los investigadores, le otorgaba hermetismo, estabilidad operativa y permanencia en el tiempo. Este tipo de estructuras, frecuentes en el narcomenudeo, presentan mayores dificultades para su detección debido a la confianza interna y la ausencia de filtraciones.

El “Clan Funes” no solo operaba en la venta de drogas, sino que también había logrado insertarse en el entramado social de los barrios, generando lo que las fuentes describen como una naturalización del delito: puntos de venta activos, circulación constante de consumidores y un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos.

Las tareas de inteligencia permitieron reconstruir una estructura jerárquica con división de roles. En la cúspide se encontraba D. A. Funes (50), identificado como líder y proveedor principal. Por debajo, N. A. Funes (26) cumplía funciones vinculadas a la logística, distribución y delivery, mientras que otros integrantes del grupo se encargaban de la comercialización en distintos puntos de expendio.

Un dato que grafica el nivel de naturalización del esquema delictivo es que el líder utilizaba el domicilio de su propia madre como centro de acopio, fraccionamiento y distribución. Esta modalidad, además de reforzar el carácter familiar del clan, dificultaba las tareas de investigación.

El sistema de venta incluía distribución a domicilio (“delivery”) y el uso de múltiples viviendas como puntos de expendio, combinados con movilidad constante mediante vehículos para evitar controles y detección policial.

El 17 de marzo de 2026 se ejecutó un megaoperativo con 13 allanamientos simultáneos —7 con orden judicial y 6 de urgencia— que contó con la participación de fuerzas especiales como GAD, HALCÓN, Infantería y apoyo tecnológico con drones.

Un elemento que llamó la atención de los investigadores fue que, al momento de los procedimientos, el principal acusado se encontraba celebrando su cumpleaños número 50 en una propiedad tipo quinta, mientras la red de comercialización continuaba funcionando en paralelo. Este dato fue interpretado como un indicio del nivel de impunidad con el que operaba la organización.

Particular relevancia tuvo un procedimiento en el barrio San Carlos, donde se detectó un predio con múltiples viviendas interconectadas, lo que motivó allanamientos de urgencia sobre la totalidad del lugar. Allí se confirmó el funcionamiento de una estructura familiar extendida dedicada al narcotráfico.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidos los principales integrantes del clan, incluido su líder, y se identificó a otros partícipes secundarios. El 18 de marzo, los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia, que avanzó con las diligencias correspondientes y dictó la prisión preventiva.