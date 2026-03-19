Día del Aprendizaje Digital: tener internet también es tener derecho a aprender

El Día Mundial del Aprendizaje Digital fue proclamado oficialmente por la UNESCO durante su 42ª reunión, el 20 de noviembre de 2023, y tuvo su primera conmemoración en 2024. Desde entonces, el 19 de marzo se posiciona como una jornada clave para reflexionar sobre el impacto de las tecnologías en la educación a nivel global.

La iniciativa no surge en el vacío. Se inscribe en un contexto marcado por la aceleración digital y, especialmente, por las consecuencias que dejó la pandemia de COVID-19 en los sistemas educativos. Durante ese período, quedó en evidencia una brecha estructural: los países con menor infraestructura digital fueron los que sufrieron mayores interrupciones educativas.

La pandemia como punto de inflexión

El cierre masivo de escuelas obligó a migrar hacia modelos virtuales de enseñanza. Sin embargo, no todos los sistemas estaban preparados. La falta de conectividad, dispositivos y plataformas adecuadas generó desigualdades profundas.

En ese escenario, organismos internacionales como Naciones Unidas y la UNESCO comenzaron a reforzar una idea central: la tecnología ya no es un complemento, sino una condición necesaria para garantizar el derecho a la educación.

Este cambio de paradigma impulsó políticas orientadas a la alfabetización digital, no solo de estudiantes, sino también de docentes y comunidades educativas en su conjunto.

2026: “Forjando futuros digitales”

Para 2026, el Día Internacional del Aprendizaje Digital adopta el lema:

“Forjando futuros digitales para la educación pública”.

El foco está puesto en la construcción de entornos digitales accesibles, confiables y de calidad, capaces de complementar la enseñanza tradicional. En muchos contextos, uno de los principales problemas no es solo el acceso, sino la falta de referencias claras sobre qué herramientas digitales son efectivas y seguras.

Frente a esto, distintos sistemas educativos están avanzando en el desarrollo de plataformas públicas de aprendizaje digital, con el objetivo de garantizar equidad y soberanía tecnológica.

En este marco, la UNESCO, junto con UNICEF y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), trabaja en la elaboración de una carta de orientaciones destinada al diseño y gestión de plataformas digitales educativas.

El documento buscará establecer criterios comunes para:

Calidad de contenidos

Accesibilidad

Protección de datos

Interoperabilidad tecnológica

El objetivo es claro: integrar lo digital con lo presencial sin reemplazarlo, evitando modelos excluyentes o dependientes de actores privados sin regulación.

Qué implica el aprendizaje digital

El aprendizaje digital se define como el proceso de adquirir conocimientos y habilidades mediante el uso de tecnologías. Incluye herramientas como:

Computadoras y dispositivos móviles

Plataformas educativas en línea

Software interactivo

Recursos en la nube

Entre sus principales ventajas se destacan:

Flexibilidad de acceso

Adaptación a ritmos individuales

Mayor participación del estudiante

Retroalimentación inmediata

Sin embargo, su implementación también plantea desafíos, especialmente en términos de infraestructura, formación docente y regulación.

Uno de los puntos centrales de la postura de la UNESCO es su enfoque humanista. Esto implica que las tecnologías deben estar al servicio de las personas y no al revés.

En términos discursivos, esta perspectiva busca evitar una narrativa tecnocrática —donde la innovación es un fin en sí mismo— y propone en cambio una lógica centrada en derechos: la tecnología como herramienta para ampliar oportunidades y reducir desigualdades.

A pesar de los avances, persisten interrogantes clave:

¿Cómo garantizar acceso equitativo en contextos de crisis económicas?

¿Qué rol deben tener los Estados frente a plataformas privadas?

¿Cómo formar docentes en entornos digitales sin sobrecargarlos?

El Día Mundial del Aprendizaje Digital no solo celebra avances, sino que también expone tensiones estructurales en los sistemas educativos contemporáneos