La Plata refuerza la agenda de memoria, verdad y justicia con marchas y actividades culturales

La agenda del mes de la memoria en La Plata
Jueves 19
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9.30 a 11.30 - Cultura rodante versión Memoria, Verdad y Justicia
Escuela Primaria N°8 (Isla Santiago, Ensenada)
- 10 a 18 - Permanecer en la orilla
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
- 10 a 18 - Destino Final
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
- 17 - Acto institucional de Memoria, Verdad y Justicia
Edificio de la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (7 N°776)
- 18.30 - Bajo los adoquines, la memoria: recorrido por las huellas de la dictadura y la resistencia en Barrio Meridiano V
70 y 17
- 18.30 en adelante - Música en vivo, intervenciones gráficas y gastronomía
70 y 17
Viernes 20
- 10 a 18 - Permanecer en la orilla
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
- 10 a 18 - Destino Final
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
- 17 - Bordando Memoria
La Churra, 119 bis y 523
- 19 - Presentación del libro: Infancias sobrevivientes + charla con los autores
Casa 62 (62 entre 8 y 9)
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20 - Ópera Estaba la Madre
Sala Ginastera, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
- 20.30 - Proyección de cortometraje: El Canto del Río
Casa 62 (62 entre 8 y 9)
Sábado 21
- 10 - Música y memoria: son 30.000
Asociación Profesional de Músicxs (A.P.M.) (2 N°711, entre 46 y 47)
- 11.30 - Presentación del libro "Lo imposible solo tarda un poco más"
Sala Astor Piazzolla, Teatro Argentino (51 N°702)
- 19 - Entre la represión y la lucha, ¿qué pasó con el movimiento obrero en la dictadura? Charla con Felipe Venero
Fábrica Abierta: Interferencia, Rauber y Baigón 58 (64 entre 5 y 6)
- 20 - Intervenciones artísticas de Casa Croma, Archivo Club y Vibra + Imprenta Cooperativa
Fábrica Abierta
- 20 - Ópera Estaba la Madre
Sala Ginastera, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
Domingo 22
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19 - Ópera Estaba la Madre
Sala Ginastera, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
Lunes 23
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14 a 16 - Cultura rodante versión Memoria, Verdad y Justicia
Plaza San Martín
- 16 a 21 - Expo por la Memoria
Casa Abierta, de 43 Nº611 entre 7 y 8
- 20 - Vigilia de la Comisión Provincial de la Memoria
Parque Cívico de Berisso (avenida Montevideo y 11)
Martes 24
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10 a 18 - Permanecer en la orilla
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
- 10 a 18 - Destino Final
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
Miércoles 25
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10 a 18 - Permanecer en la orilla
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
Jueves 26
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10 a 18 - Permanecer en la orilla
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
- 10 a 18 - Destino Final
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
Viernes 27
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10 a 18 - Permanecer en la orilla
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
- 10 a 18 - Destino Final
Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
- 12 - Cartografías de la memoria
Aula 106, Sede Fonseca, Facultad de Artes UNLP
Sábado 28
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14 - Cápsula del Tiempo
Puente de Fierro (Calle 31 y 90)
- 14 - Encuentro cultural: Memorias que insisten - festival de bandas, radio abierta, feria de proyectos, comida y visitas guiadas
Jardín de la Memoria - Ex BIM III (122 y 51)
- 18 - Segunda Edición del Tablado por la Democracia
Sede CPM (54 entre 4 y 5)
Domingo 29
- 20 - Pasos en resistencia: La danza como territorio de la memoria
Doble T, 23 N°565