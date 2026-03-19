jueves 19 de marzo de 2026 - Edición Nº5469

Información General | 19 Mar

A 50 años del golpe

La Plata refuerza la agenda de memoria, verdad y justicia con marchas y actividades culturales

09:58 |Al cumplirse medio siglo del último golpe de Estado en Argentina, La Plata se convierte en uno de los epicentros de las conmemoraciones. Marchas, intervenciones artísticas y propuestas culturales atraviesan todo marzo con un eje claro: sostener la memoria colectiva y el reclamo por los derechos humanos. Organizaciones históricas como Abuelas de Plaza de Mayo y H.I.J.O.S. protagonizan la agenda.

TAGS: LA PLATA, UNLP, GOLPE DE ESTADO, ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, DEMOCRACIA, POLíTICA ARGENTINA, DERECHOS HUMANOS, DICTADURA, 24 DE MARZO, MEMORIA, H.I.J.O.S., CPM, HISTORIA ARGENTINA, MEMORIA COLECTIVA, CULTURA Y MEMORIA

El próximo 24 de marzo se cumplirán 50 años del último golpe de Estado en Argentina, una fecha que marca el inicio de la última dictadura cívico-militar y que se ha consolidado como uno de los hitos más sensibles del calendario político y social del país. En ese marco, La Plata se posiciona nuevamente como un territorio clave en la construcción de memoria colectiva, con una agenda de actividades que se extiende durante todo el mes.

Como cada año, el eje central estará puesto en la movilización a Plaza de Mayo, una de las manifestaciones más emblemáticas del país en materia de derechos humanos. Sin embargo, la conmemoración trasciende la jornada puntual y se despliega en múltiples iniciativas que buscan interpelar a nuevas generaciones y sostener el debate público sobre el pasado reciente.

La agenda del mes de la memoria en La Plata

Jueves 19

  • 9.30 a 11.30 - Cultura rodante versión Memoria, Verdad y Justicia
    Escuela Primaria N°8 (Isla Santiago, Ensenada)

  • 10 a 18 - Permanecer en la orilla
    Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
  • 10 a 18 - Destino Final
    Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
  • 17 - Acto institucional de Memoria, Verdad y Justicia
    Edificio de la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (7 N°776)
  • 18.30 - Bajo los adoquines, la memoria: recorrido por las huellas de la dictadura y la resistencia en Barrio Meridiano V
    70 y 17
  • 18.30 en adelante - Música en vivo, intervenciones gráficas y gastronomía
    70 y 17

Viernes 20

  • 10 a 18 - Permanecer en la orilla
    Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
  • 10 a 18 - Destino Final
    Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
  • 17 - Bordando Memoria
    La Churra, 119 bis y 523
  • 19 - Presentación del libro: Infancias sobrevivientes + charla con los autores
    Casa 62 (62 entre 8 y 9)

  • 20 - Ópera Estaba la Madre
    Sala Ginastera, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)

  • 20.30 - Proyección de cortometraje: El Canto del Río
    Casa 62 (62 entre 8 y 9)

Sábado 21

  • 10 - Música y memoria: son 30.000
    Asociación Profesional de Músicxs (A.P.M.) (2 N°711, entre 46 y 47)
     
  • 11.30 - Presentación del libro "Lo imposible solo tarda un poco más"
    Sala Astor Piazzolla, Teatro Argentino (51 N°702)
  • 19 - Entre la represión y la lucha, ¿qué pasó con el movimiento obrero en la dictadura? Charla con Felipe Venero
    Fábrica Abierta: Interferencia, Rauber y Baigón 58 (64 entre 5 y 6)
  • 20 - Intervenciones artísticas de Casa Croma, Archivo Club y Vibra + Imprenta Cooperativa
    Fábrica Abierta
  • 20 - Ópera Estaba la Madre
    Sala Ginastera, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)

Domingo 22

  • 19 - Ópera Estaba la Madre
    Sala Ginastera, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)

Lunes 23

  • 14 a 16 - Cultura rodante versión Memoria, Verdad y Justicia
    Plaza San Martín

  • 16 a 21 - Expo por la Memoria
    Casa Abierta, de 43 Nº611 entre 7 y 8
  • 20 - Vigilia de la Comisión Provincial de la Memoria
    Parque Cívico de Berisso (avenida Montevideo y 11)

Martes 24

  • 10 a 18 - Permanecer en la orilla
    Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)

  • 10 a 18 - Destino Final
    Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)

Miércoles 25

  • 10 a 18 - Permanecer en la orilla
    Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)

Jueves 26

  • 10 a 18 - Permanecer en la orilla
    Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)

  • 10 a 18 - Destino Final
    Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)

Viernes 27

  • 10 a 18 - Permanecer en la orilla
    Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)

  • 10 a 18 - Destino Final
    Sala Pettoruti, Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10)
  • 12 - Cartografías de la memoria
    Aula 106, Sede Fonseca, Facultad de Artes UNLP

Sábado 28

  • 14 - Cápsula del Tiempo
    Puente de Fierro (Calle 31 y 90)

  • 14 - Encuentro cultural: Memorias que insisten - festival de bandas, radio abierta, feria de proyectos, comida y visitas guiadas
    Jardín de la Memoria - Ex BIM III (122 y 51)
  • 18 - Segunda Edición del Tablado por la Democracia
    Sede CPM (54 entre 4 y 5)

Domingo 29

  • 20 - Pasos en resistencia: La danza como territorio de la memoria
    Doble T, 23 N°565
OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias