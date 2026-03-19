La Plata refuerza la agenda de memoria, verdad y justicia con marchas y actividades culturales

El próximo 24 de marzo se cumplirán 50 años del último golpe de Estado en Argentina, una fecha que marca el inicio de la última dictadura cívico-militar y que se ha consolidado como uno de los hitos más sensibles del calendario político y social del país. En ese marco, La Plata se posiciona nuevamente como un territorio clave en la construcción de memoria colectiva, con una agenda de actividades que se extiende durante todo el mes.

Como cada año, el eje central estará puesto en la movilización a Plaza de Mayo, una de las manifestaciones más emblemáticas del país en materia de derechos humanos. Sin embargo, la conmemoración trasciende la jornada puntual y se despliega en múltiples iniciativas que buscan interpelar a nuevas generaciones y sostener el debate público sobre el pasado reciente.